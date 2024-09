“Sarà uno dei primi a rientrare a Napoli”, Conte studia la formazione per il Cagliari: l’ipotesi

La Serie A è pronta a tornare dopo la sosta per le Nazionali. Intanto, Antonio Conte studia già la formazione anti-Cagliari.

Dopo solo tre giornate di campionato, la Serie A è ferma per fare spazio alle Nazionali. Quest’ultime, saranno impegnate in Nations League nel prossimo weekend, “strappando” così i calciatori ai propri allenatori. Si tratta di una sola settimana di stop, in quanto il ritorno del massimo campionato italiano sarà ancor più rovente del normale. Infatti, è in programma un vero e proprio tour de force che porterà le compagini a disputare tanti match in pochi giorni.

Tale situazione, però, non riguarda il Napoli di Antonio Conte che non parteciperà a nessuna competizione europea. Infatti, il tecnico avrà modo di lavorare con la squadra nel corso delle settimane. Intanto, l’allenatore attende già il rientro dei nazionali, i quali torneranno in momenti differenti. I primi due a mettere piede a Castel Volturno saranno i nuovi arrivati: Scott McTominay e Billy Gilmour.

Napoli-Cagliari, McTominay si candida per una maglia da titolare

La Serie A è ferma a causa delle Nazionali, ma i vari club son già concentrati sui propri obiettivi. Tra questi, c’è anche il Napoli di Antonio Conte che sfiderà il Cagliari in trasfera alla ripresa del campionato. Come riportato da “Il Corriere del Mezzogiorno” il tecnico potrebbe dare spazio a Scott McTominay. Quest’ultimo, sarà uno dei primi a rientrare a Castel Volturno assieme al suo compagno di Nazionale e club, Billy Gilmour.

Antonio Conte potrebbe preferire McTominay ad Anguissa. Il motivo è anche molto semplice, in quanto lo scozzese rientrerà a Castel Volturno prima del camerunese. Quindi, il tecnico potrebbe decidere di far rifiatare l’ex Fulham concedendogli un po’ di riposo dopo un inizio di stagione ad altissimi livelli.