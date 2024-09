ULTIM’ORA – Osimhen-Galatasaray, è arrivata la firma ma c’è una novità: la decisione

La notizia è arrivata in questi istanti: Victor Osimhen ha firmato il contratto col Galatasaray, tra poco sarà ufficiale. C’è una novità importante.

Quella di Victor Osimhen al Galatasaray è una trattativa che sta trovando la sua concretizzazione proprio in queste ore. Il giocatore nigeriano avrebbe ormai firmato con il club turco dopo aver svolto le visite mediche nella giornata di ieri ed aver trovato cosi modo di lasciare Napoli senza essere costretto a restare in tribuna per i prossimi mesi.

Il club partenopeo ha trovato l’accordo con i turchi, il giocatore ha accettato la destinazione e tutto si sta delineando proprio in questi istanti. Secondo quanto riportato dal giornalista Yagiz Sabuncuoglu, il giocatore avrebbe firmato il contratto ma sarebbe una novità non da poco.

Osimhen-Galatasaray, tutto fatto ma niente clausola rescissoria: le ultime

Sul contratto del giocatore – riporta il giornalista turco – non ci sarebbe alcuna clausola rescissoria per liberarsi a gennaio. Una novità non da poco, visto che nelle scorse ore si è parlato del possibile inserimento di una clausola da 75 milioni che avrebbe permesso ad Osimhen di trovare squadra già nella prossima sessione invernale di calciomercato.

Cosi non sarà, almeno a detta di Sabuncuoglu e confermata anche dal giornalista nigeriano Buchi Laba, che al tempo stesso ha anche confermato l’avvenuta firma sul contratto da parte di Osimhen.