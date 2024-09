“Futuro sempre più in bilico”, si apre uno scenario clamoroso: la reazione di Conte

Il futuro del giocatore è sempre più in bilico e si apre uno scenario incredibile: la reazione di Conte è inaspettata

Il calciomercato è andato agli archivi, ma per il Napoli restano ancora delle situazioni in via di definizione. La vittoria sul Parma in rimonta per 2-1 in campionato ha riportato entusiasmo alla piazza, ma la dirigenza è rimasta concentrata su una serie di vicende che hanno caratterizzato gli ultimi giorni della campagna acquisti estiva dei partenopei.

Nonostante i numerosi acquisti che Aurelio De Laurentiis è riuscito a chiudere con l’ausilio di Giovanni Manna, sul fronte cessioni sono sorti non pochi problemi. Le mancate uscite di Folorunsho, Mario Rui e soprattutto di Victor Osimhen, hanno lasciato l’amaro in bocca ai tifosi e, probabilmente, anche allo stesso Antonio Conte, che avrebbe preferito non ritrovarsi in vicende lasciate in sospeso.

Osimhen in bilico, spunta un nuovo scenario: la reazione di Conte

Se per Folorunsho il reintegro è sempre più probabile, mentre per Mario Rui l’ipotesi plausibile è quella della tribuna, a far ancora discutere è sicuramente il caso legato a Victor Osimhen. Il centravanti dello Scudetto del Napoli è ormai ai ferri corti con la società dopo le vicende dell’ultimo giorno di calciomercato e la sua posizione resta in bilico, nonostante il suo enorme valore tecnico.

Sfumata la Premier League, fino a questa sera Osimhen avrà modo di trovare un accordo con la Saudi Pro League, ma dopo la fumata nera con l’Al-Ahli, sarà complicato riuscire a chiudere con un’altra società in extremis. Come riportato da “SportMediaset” restano, quindi, altre 2 chance: il Qatar con la chiusura del mercato fissata per il 9 settembre e la Turchia, che avrà tempo di trattare fino al 13 settembre.

Scenari che restano comunque complicati, specie per le cifre (70 milioni al Napoli e 10 circa al giocatore) che circolano. Da qui una nuova ipotesi: quella del reintegro nella squadra. Fino a gennaio, infatti, il Napoli potrà effettuare 2 cambi nella rosa dei 25 giocatori per il campionato di Serie A, ma, anche in questo caso, l’idea sembra tramontare sul nascere.

Proprio Antonio Conte, infatti, avrebbe preso la decisione di confermare l’esclusione definitiva di Osimhen dal gruppo squadra. Sin dall’inizio dell’estate l’attaccante aveva scelto di non proseguire con il Napoli ed il tecnico leccese non vuole creare ulteriori scompigli. Si prospettano, quindi, almeno 4 mesi di allenamenti personalizzati per il numero 9 azzurro, che attenderà la tanto fatidica offerta a gennaio per lasciare il club e vivere una nuova esperienza.