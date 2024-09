Segna la tripletta con la maglia del Napoli, la storia meravigliosa del difensore che diventa bomber

E’ un giorno che il difensore del settore giovanile del Napoli Lieto ricorderà per molto tempo: ha infatti segnato una tripletta

Si è disputata oggi la prima giornata del campionato di Under 17 girone C. Il Napoli ha fatto visita al Frosinone e avevano tutte le intenzioni per fare bene. Non è mai facile iniziare la stagione in trasferta, l’obiettivo degli azzurrini di mister Raffaele Annunziata sarà quello di dare il massimo in ogni partita per la crescita della squadra sia come collettivo, sia a livello individuale.

E’ arrivata la vittoria per 4-2 da parte del Napoli, con gli azzurrini andati in vantaggio in avvio del match e che con il passare dei minuti sono riusciti anche a tenere a distanza un mai domo Frosinone. Mattatore di giornata è stato Claudio Lieto, a segno con una tripletta. Tutto normale, se non fosse che di mestiere fa… il difensore.

Napoli, la tripletta del difensore Claudio Lieto contro il Frosinone

Già, il difensore. Un ruolo che di base deve impedire agli avversari di segnare e invece Lieto si è trasformato in bomber. Il primo gol è arrivato al 5′, con un colpo di testa da corner. Al 28′ la doppietta, sempre con la specialità della casa, il colpo di testa. Il Frosinone è riuscito ad accorciare le distanze al 43′ su rigore con Carpentieri.

Terzo gol del Napoli di Prisco che anticipa di pochi minuti il poker firmato ancora da Lieto. La partita è poi finita 2-4, gli azzurrini iniziano bene la propria stagione con punti importanti. E quella di Lieto è senza dubbio una giornata indimenticabile.