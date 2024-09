“Possibile confronto con Conte e la società”: spunta un clamoroso indizio sul futuro!

Il Napoli è tornato in campo e l’ha fatto con una vittoria sofferta. Intanto, però, la società si occupa di altre questioni delicate.

La terza giornata di campionato porta fortuna al Napoli, il quale riesce a battere il Parma in rimonta in un match tutt’altro che semplice. L’espulsione del portiere e l’adattamento di Del Prato tra i pali ha nettamente favorito gli azzurri, i quali però non ha mai mollato la presa. Nonostante, Antonio Conte avesse gli uomini contati, la squadra è riuscita ad esprimersi al meglio.

Le assenze, ad oggi, in casa Napoli sono diverse ma una su tutte continua a tenere banco. Si tratta, naturalmente di Victor Osimhen ormai sempre più margini del progetto azzurro. Il futuro del nigeriano si è nettamente complicato dopo la mancata cessione, e la società potrebbe adottare il pugno fermo. Stamane, sono emersi nuovi dettagli sul possibile futuro dell’attaccante.

Osimhen, possibile confronto con Conte: le ultime

In casa Napoli si lavora ancora alla situazione legata a Victor Osimhen. Nelle prossime settimane, sarà di fondamentale importanza scegliere e valutare con cura il futuro del calciatore. Naturalmente, va ricordato che il nigeriano non è stato ceduto ed è attualmente ai margini della rosa partenopea. Stamane, come riportato da “Il Corriere dello Sport” sono emersi nuovi dettagli sull’ex Lille e non solo. Di seguito l’analisi del quotidiano.

“Sia chiaro: non che dopo l’esclusione dalla lista si possa parlare di un rapporto facilmente recuperabile, anzi è compromesso, ma sapere che il numero 9 di VO9è ancora libero apre un mini spiraglio. Del resto è sempre di un centravanti super che parliamo, nonché del giocatore più pagato del club e sul podio della Serie A con 11 milioni di stipendio a stagione fino al 2026, ed è ragionevole pensare che nei prossimi giorni andrà in scena un confronto con Antonio Conte. La possibilità di rientrare nella lista è presente, e il Napoli comunicherà oggi quella definitiva ed è comunque possibile effettuare due cambi fino alla fine della stagione senza limiti di tempo”.

Come giusto che sia, il clima non è affatto sereno tra il calciatore e la società. A tal proposito, il comportamento della dirigenza sarà cruciale per capire se ci sarà ancora spazio per il giocatore o meno. Nelle prossime settimane, la vicenda avrà importanti sviluppi che indirizzeranno il tutto in una direzione o nell’altra.