“Il debutto dei sogni, nel tempio di Maradona”, tutti pazzi per Lukaku: le pagelle dopo Napoli-Parma

Romelu Lukaku si è presentato al meglio dinanzi ai suoi nuovi tifosi. L’attaccante ha già siglato la prima rete in azzurro.

Un estate di trattative, chiamate, allenamenti e tanto altro. Si potrebbero riassumere così gli ultimi mesi di Romelu Lukaku. Quest’ultimo, ha aspettato il Napoli e ci ha sperato fino all’ultimo. La notizia tanto attesa è poi arrivata: concluso l’accordo tra il club azzurro e il Chelsea per l’acquisto. Da quel giorno la musica è cambiata, vista la volontà dell’attaccante di sposare il progetto partenopeo e sopratutto di farlo con il suo allenatore preferito, naturalmente Antonio Conte.

Il neo condottiero non ha mai dubito del belga, anche quando le condizioni fisiche non erano delle migliori. Infatti, l’ex Roma è sempre stato la prima ed unica scelta per il reparto offensivo. Dopo un solo match e circa 30 minuti giocati, Big Room ha già ripagato la fiducia del suo allenatore. L’attaccante, dal momento dell’ingresso in campo durante la sfida contro il Parma, ha letteralmente modificato lo stile di gioco della squadra, riuscendo ad essere pericoloso in più occasioni. Stamane, Romelu Lukaku è stato esaltato ed elogiato dai quotidiani grazie alla sua incredibile prestazione.

Lukaku si prende il Napoli all’esordio: le pagelle dei quotidiani

Romelu Lukaku ha già regalato la prima gioia ai tifosi del Napoli. La prima rete è arrivata subito all’esordio all’interno dello stadio Diego Armando Maradona. Non sarà di certo una casualità, in quanto con ogni probabilità, è stata solo uno dei tanti sigilli siglati da Big Room dinanzi al proprio pubblico. Intanto, la giocata di ieri è stata fondamentale per rimettere il Napoli in corsa e portare il match sul punteggio di 1-1 ( poi ribaltato da Anguissa). Infatti, stamane, i quotidiani hanno elogiato il calciatore belga dopo l’importante prestazione andata in scena ieri sera. Di seguito le pagelle.