“È atteso oggi in Italia per le visite”, un vecchio obiettivo di Manna giocherà in Serie A: affare ai dettagli!

Il mercato si è concluso, ma non i colpi in entrata. Nelle ultime ore, un club italiano ha trovato l’accordo per un vecchio obiettivo del Napoli.

Sono ore caldissime sul fronte mercato. Nonostante la sessione estiva si sia conclusa, continua ad essere molto appetibile il mercato dei parametri zero. Infatti, ad oggi, ci son diversi profili interessati che non hanno ancora sottoscritto nessun accordo con qualche club. Non a caso, diverse società si starebbero interessando a tali calciatori con la speranza di mettere a segno gli ultimissimi colpi in entrata.

Tra i club più attivi, c’è la Roma di Daniele De Rossi. Il club capitolino è alla ricerca disperata di un difensore centrale, dopo che gli affari targati Danso e Djalò sono svaniti dopo i test medici. Nelle ultime ore, un nuovo nome sarebbe però entrato nel mirino dei giallorossi. Quest’ultimi, avrebbero già definito l’accordo con il calciatore che è atteso in città nelle prossime ore.

La Roma piazza il colpo Hermoso: era stato un obiettivo del Napoli

Mario Hermoso militerà in Serie A nelle prossime stagioni. Fin dall’inizio del mercato, il difensore spagnolo è stato uno dei nomi più chiacchierati in giro per l’Europa e non solo. I club italiani interessati son stati diversi, ma su tutti il Napoli di Aurelio De Laurentiis. Quest’ultimo, non ha però mai raggiunto un accordo con l’ex Atletico Madrid, motivo per il quale l’operazione è poi sfumata. Nelle ultime ore, come riportato da “SportMediaset” Hermoso ha trovato l’accordo con la Roma per l’approdo in Italia. Il giocatore è atteso nella Capitale nelle prossime ore, dove poi firmerà il contratto che lo legherà ai capitolini per le prossime due stagioni con opzione per il terzo anno.

L’ex Atletico Madrid metterà a disposizione di Daniele De Rossi tutta la sua esperienza. Il profilo dello spagnolo piaceva molto anche ad Antonio Conte, il quale molto probabilmente l’avrà sognato in coppia con Alessandro Buongiorno. Non tutti i sogni però son fatti per essere realizzati, motivo per il quale l’allenatore del Napoli incontrerà Mario Hermoso solo ed esclusivamente come “avversario”.