“Decisiva la volontà del calciatore”, il neo acquisto azzurro fa impazzire i tifosi: il retroscena

Il mercato si è concluso, ma in casa Napoli continuano ad arrivare calciatori. Nelle ultime ore, la società ha accolto un nuovo rinforzo.

La sessione estiva di calciomercato ha salutato la Serie A dopo mesi molto intensi. Le trattative sono state tante, ancor più in casa Napoli dove si è cercato di ridimensionare l’intera rosa. La situazione è andata come previsto, nonostante il mancato addio di Victor Osimhen. Infatti, gran parte del mercato azzurro dipendeva proprio dal nigeriano, il quale però non ha trovato una nuova sistemazione. A quel punto, il presidente De Laurentiis e i suoi collaboratori hanno deciso di intervenire ugualmente per regalare ad Antonio Conte una squadra all’altezza.

Naturalmente, il neo tecnico azzurro è entusiasta dei nuovi entranti e molto presto permetterà loro di calarsi nel mondo Napoli. Uno dei reparti cruciali è senza dubbio il centrocampo, il quale ha visto diversi innesti. Su tutti, è presente il colpo da novanta targato Scott McTominay, il quale arriva direttamente dal Manchester United. Nelle ultime ore, però, un ulteriore sforzo da parte della dirigenza azzurra ha portato Billy Gilmour a vestire la maglia partenopea. Proprio sull’operazione con il Brighton sono emersi nuovi dettagli, riguardanti cifre e ingaggio.

Gilmour-Napoli, le cifre dell’operazione con il Brighton

Il Napoli ha accolto Billy Gilmour nelle ultime ore. Il centrocampista scozzese è arrivato ieri in città con un volo privato proveniente dall’Inghilterra. L’ex Brighton è atterrato intorno alle 16.30, facendo iniziare così la sua esperienza in Campania. Come riportato da “TuttoSport” l’operazione si è conclusa proprio allo scadere della sessione estiva di calciomercato, nonostante lo stallo che aveva “bloccato” la trattativa. Il calciatore ha già svolto le visite mediche nel Regno Unito, visto l’accordo con il Napoli per un quadriennale a 2 milioni di euro a stagione, ormai consolidato da tempo. Invece, l’accordo tra le due compagini è stato raccolto sulla base di un’offerta da 14 milioni più 3 di bonus.

Il centrocampista scozzese vanta enormi qualità in fase difensiva e offensiva. Infatti, lo scozzese ricoprirà un ruolo chiave nello scacchiere ideato da Antonio Conte. Naturalmente, servirà del tempo per vedere il calciatore nelle migliori condizioni. Non a caso, il classe 2001 proviene da un campionato diverso e molto più fisico come la Premier League, ma proprio ciò potrà essere cruciale e fornire un’esperienza maggior alla squadra nonostante la giovane età.