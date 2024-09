Clamoroso Neres, rapinato subito dopo il match al Maradona: la ricostruzione dell’accaduto

David Neres ha vissuto una notte infernale dopo la partita contro il Parma. Un grave episodio ha coinvolto l’ex Benfica.

Non sono ore facili per David Neres. Il neo calciatore del Napoli, dopo la vittoria contro il Parma è stato costretto a fare i conti con una situazione davvero spiacevole. La rimonta compiuta dagli azzurri ha lasciato grande entusiasmo nell’ambiente, il quale però sarà destinato a scomparire subito dopo il fischio finale. Il protagonista sarà ancora l’esterno brasiliano, il quale però è stato costretto a “misurarsi” con un avversario inarrivabile. Infatti, l’ex Benfica è stato rapinato mentre era nel Van in compagnia di sua moglie mentre faceva ritorno in albergo.

Non si tratta del primo episodio di questo genere, ma tale situazione lascia un forte senso di sgomento. Infatti, David Neres solo da pochi giorni è arrivato in Campania, ma purtroppo ha già dovuto fare i conti con una brutta pagina della città. L’accaduto ha scosso in modo particolare il calciatore e la sua famiglia, e lo si può notare dal viso del brasiliano una volta rientrato in hotel. Stamane, sono emersi nuovi dettagli sulla vicenda legata all’ex calciatore del Benfica.

Neres minacciato per l’orologio: la ricostruzione della rapina

David Neres è stato vittima di una rapina dopo il fischio finale del match contro il Parma. L’esterno brasiliano ha vissuto attimi di vero terrore in compagnia della sua famiglia a causa di due rapinatori. Stamane, “Il Corriere del Mezzogiorno” ha provato a ricostruire l’accaduto in modo chiaro e concreto. Di seguito l’analisi del quotidiano.