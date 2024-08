Verso Napoli-Parma, un dato fa gioire Conte: succederà questa sera al Maradona!

Manca sempre meno al match tra Napoli e Parma. Antonio Conte può gioire grazie ad un dato molto importante in vista della partita.

Il “nuovo” Napoli è pronto a disputare la terza partita di campionato. Dopo la sconfitta contro l’Hellas Verona e l’immediata reazione contro il Bologna, i ragazzi di Antonio Conte vogliono fare subito il bis. Questa volta, ad attenderli ci sarà il Parma di Fabio Pecchia reduce da un ottimo inizio di stagione. Gli emiliani sono attesi allo stadio Diego Armando Maradona, con il match che inizierà alle ore 20.45.

Il mercato si è ormai concluso, quindi ad Antonio Conte non resta che lavorare sul campo. Dopo l’inizio difficile, la squadra sembrerebbe aver trovato il proprio assetto, anche se restano da limare le posizioni dei nuovi innesti. Oltre a ciò, però, il tecnico continua ad essere molto fiducioso per quel che sarà un’annata ricca di impegni. A tal proposito, l’allenatore da sempre chiede un sostegno molto forte all’intera piazza, la quale risponderà presente durante il match in programma questa sera. Infatti, è stato svelato il dato riguardanti i tifosi presenti allo stadio Diego Armando Maradona.

Napoli-Parma, presenti circa 50 mila spettatori: il dato sui tifosi presenti

Il Napoli si appresta a sfidare il Parma nel match valido per la terza giornata di Serie A. Gli azzurri proveranno a ripetersi dopo la vittoria contro il Bologna, anche se servirà una prestazione importante. Intanto, come riportato da “La Repubblica” non mancherà di certo il supporto dei tifosi, da sempre molto legati alla squadra e non solo. Infatti, i sostenitori presenti allo stadio Diego Armando Maradona saranno circa 50 mila. Si tratta di un dato molto importante, il quale simboleggia la passiona con la quale l’intera piazza sostiene le idee di Antonio Conte e dei suoi ragazzi.

Oltre a ciò, però, si tratta anche di una dimostrazione d’amore nei confronti della società. Quest’ultima, nel corso del mercato estivo, è sempre stata molto attiva regalando al neo tecnico tanti acquisiti. Infatti, nonostante la cessione sfumata di Victor Osimhen, il presidente De Laurentiis ha deciso di mettere a segno colpi importanti, i quali hanno aumentato sicuramente il valore della rosa. Ora, però, la palla passa ai nuovi interpreti che avranno il compito di calarsi velocemente nell’ambiente azzurro, in modo tale da ricambiare tutto l’amore offerto dai tifosi fin dai primissimi minuti in Campania.