Furia Osimhen, colpo di scena clamoroso: può restare al Napoli

In questi minuti, nonostante le poche ore alla conclusione del calciomercato, stanno continuando a circolare tante indiscrezioni di mercato su Victor Osimhen.

Queste sono le ultimissime ore di calciomercato. A mezzanotte, infatti, terminerà una delle campagne acquisti estive più movimentate dell’intera storia del Napoli. Il club partenopeo, infatti, è ancora molto attivo in sede di mercato, sia per quanto riguarda le trattative in entrata che quelle in uscita.

Proprio su quest’ultimo fronte, oltre a quelle di Folorunsho alla Lazio e di Gaetano al Cagliari, il nome più caldo è ovviamente quello di Victor Osimhen. Su quest’ultimo, di fatto, si stanno rincorrendo diverse notizie in questi ultimissimi minuti.

Calciomercato Napoli, ecco gli ultimi aggiornamenti sul futuro di Victor Osimhen

Come riportato sul proprio profilo d X da Loic Tanzi, giornalista de ‘L’Equipe’ ed esperto di calciomercato, Victor Osimhen sarebbe molto arrabbiato con il Napoli, visto che sembra essere tramontata l’ipotesi Chelsea. Tutte le parti in casa, di fatto, stanno cercando di trovare una soluzione definitiva.

Mentre ‘RMC Sport’ ha riportato una notizia che va nel senso opposto, ovvero quella del rifiuto di Victor Osimhen all’offerta del Chelsea da 8 milioni di euro l’anno. Sia i dirigenti dei ‘Blues’ che il Napoli stanno cercando di convincere il nigeriano ad accettare la proposta inglese. In caso contrario, in maniera incredibile, potrebbe restare in azzurro.

Ricordiamo che, almeno per il momento, l’Al-Ahli ha fatto sapere al Napoli di non voler continuare la trattativa per acquisire a titolo definitivo le prestazioni di Victor Osimhen, considerando la differenza di 5 milioni di euro tra domanda ed offerta ancora da colmare.