Osimhen tentato dall’Arabia Saudita, super ingaggio e c’è una novità nel contratto

Victor Osimhen è il grande rebus del calciomercato estivo, la super proposta arrivata dall’Arabia Saudita sta tentando l’attaccante nigeriano del Napoli.

Ultime ore di calciomercato per i club italiani, con il Napoli che si appresta a essere grande protagonista sia per le trattative in entrata, ma anche per le possibili cessioni. Chiaramente a tenere banco è la questione legata al futuro di Victor Osimhen, con il nigeriano che ormai è lontano dai piani tecnici di Antonio Conte, ma per il quale si attende ancora l’offerta giusta per concretizzare la partenza.

La proposta più interessante, in realtà al momento l’unica presentata al calciatore e al Napoli stesso, è arrivata dall’Arabia Saudita, più precisamente dall’Al-Ahli. Inizialmente Osimhen – attraverso il messaggio del suo agente, Roberto Calenda -, aveva fatto intendere di non voler prendere in considerazione il trasferimento in Arabia Saudita, ma di voler continuare la propria carriera in Europa. Il problema è che i top club europei che potrebbero permettersi il suo ingaggio, e anche in grado di pagare quanto chiede il Napoli, sono davvero pochi. Fin qui, a parte qualche sondaggio, nessuno si è mosso in maniera concreta. Ecco perché Osimhen pare si stia convincendo del trasferimento in Saudi League.

Osimhen verso l’Arabia Saudita, nel contratto ci sarà anche una clausola rescissoria per permettergli di tornare in Europa

Di seguito quanto riferito dall’edizione odierna del Corriere dello Sport:

“Victor Osimhen è nell’elenco del Chelsea che è ancora alla ricerca di una prima punta per Maresca. Il giocatore piace, interessa, ma c’è un ostacolo che rende l’affare difficile, complesso: l’elevato ingaggio e le pretese del nigeriano in vista del nuovo contratto. Osimhen guadagna oltre dieci milioni all’anno col Napoli fino al 2026. Una cifra che stona con i paletti del nuovo salary cap che frena ogni tentativo d’affondo da parte del club inglese. Vuole approfittarne l’Al-Ahli che prova a mettere la freccia per il nigeriano. Lo fa con mosse concrete avvalorate dalla presenza in Italia di una delegazione della società. Sul piatto a quanto pare ci sarebbe una ricca proposta contrattuale per l’attaccante del Napoli con l’apertura all’inserimento di una clausola rescissoria“.

Dunque l’Al-Ahli, oltre a un ingaggio faraonico (da circa 25-30 milioni l’anno per 4 anni, ndr), sarebbe disponibile a concedere una clausola rescissoria in modo da permettere a Osimhen di tornare in Europa. Per il Napoli ci sarebbero sul tavolo circa 65 milioni di euro, mentre la richiesta di De Laurentiis si assesta intorno agli 80 milioni. Facile prevedere che a metà strada, magari con l’inserimento di qualche bonus, l’affare possa andare velocemente in porto. Va inoltre ricordato che la chiusura per il mercato arabo è fissato per il 6 ottobre, ma per la Saudi League (la massima lega araba, ndr), il gong è previsto per il 2 settembre. Dunque non c’è così tanto tempo per provare a chiudere l’operazione.