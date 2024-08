Mercato Napoli, nuovo sondaggio per il Nazionale: è una priorità

Dopo gli arrivi di Lukaku e McTominay, di fatto, per il Napoli bisogna segnalare un ulteriore aggiornamento di calciomercato.

Il Napoli di Antonio Conte, dopo aver battuto il Bologna di Vincenzo Italiano, si sta preparando per sfidare un’altra squadra emiliana. Sabato sera, infatti, allo Stadio Diego Armando Maradona scenderà in campo il Parma di Fabio Pecchia.

Questa partita, di fatto, non sarà per nulla facile per il Napoli, visto che i ducali sono tra le sorprese di queste prime due giornate di campionato. Il Parma, infatti, ha prima pareggiato con la Fiorentina e poi battuto meritatamente il Milan di Paulo Fonseca. Tuttavia, in attesa della sfida contro gli emiliani, in casa azzurra bisogna registrare degli importanti aggiornamenti di calciomercato.

Calciomercato Napoli forcing della Fiorentina per Folorunsho

Come riportato dalla redazione di ‘Sky Sport Italia’, infatti, Michael Folorunsho è diventato una priorità della Fiorentina. I viola, infatti, hanno come obiettivo quello di rimpiazzare il partente Amrabat, soprattutto in caso di passaggio del turno in Conference League.

Se la Fiorentina dovesse battere questa sera la Puskas Akademia, il risultato è al momento sullo 0-1 per la squadra di Palladino, i dirigenti viola contatteranno il Napoli per accelerare il passaggio di Folorunsho in Toscana. Da segnalare che il giocatore della Nazionale italiana di Spalletti è seguito anche dalla Lazio di Marco Baroni.