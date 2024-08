Colpo di scena Napoli, Conte cambia le carte in tavola: Manna spiazzato

Un’affare che sembrava in dirittura d’arrivo per il Napoli, si interrompe bruscamente per il mancato okay di Conte. Spiazzato il direttore sportivo Manna: cosa è successo.

Prosegue la stagione del Napoli, cominciata con qualche intoppo in Serie A. Un’eventualità che i tifosi avrebbero dovuto immaginarsi, vista la rivoluzione inaugurata con l’arrivo di Antonio Conte sulla panchina partenopea.

Proprio il tecnico salentino, ex Juventus e Inter, ha avuto sin da subito chiaro il percorso da seguire per riscattare una squadra da un’annata disastrosa. Da campioni in carica del massimo campionato italiano, i Partenopei hanno terminato la stagione 2023/2024 al decimo posto, senza riuscire a centrare neppure un obiettivo europeo.

Le responsabilità di Conte, dunque, non potevano che essere tante. E tanta è stata sin da subito la voglia di restituire ad una delle tifoserie più calde d’Italia la gioia di rivedere la propria squadra trionfare. Per farlo, però, una cosa è stata subito da lui messa in chiaro: era necessario che arrivassero nuovi giocatori.

E così è stato, con un Giovanni Manna pronto ad esaudire i desideri dell’allenatore. Anche l’ultimo, nonostante il clamoroso dietrofront che ha spiazzato il nuovo direttore sportivo azzurro.

Mercato Napoli: Conte dice no al nuovo arrivo

Sembrava essere fatta per l’arrivo di Arthur Melo dalla Juventus al Napoli. A puntare sul giocatore brasiliano, di rientro dal prestito dalla Fiorentina, era stato lo stesso Antonio Conte, che lo avrebbe individuato come sostituto di Billy Gilmour, allontanatosi dopo l’infortunio grave di O’Riley.

Tra la Vecchia Signora ed i Partenopei c’era già l’accordo verbale, come riportato da Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai nel corso di Rainews 24. Il quale avrebbe aggiunto che il club piemontese sarebbe stato disposto a pagare metà dello stipendio del giocatore.

Una trattativa in dirittura d’arrivo e che avrebbe suggellato la chiusura del mercato partenopeo con un rinforzo a centrocampo. Eppure, qualcosa deve essere andato nel verso sbagliato. Perché – continua il giornalista – a mancare adesso è proprio l’assenso di Conte, che fino a questa mattina aspettava notizie positive sul fronte Gilmour, nonostante le parole del tecnico del Brighton Fabian Hurzeler;

Due profili con caratteristiche diverse. Il top coach salentino non intende avallare la trattativa. Arthur non rientra nei suoi piani. Il Club a questo punto si regoli di conseguenza.

Sfuma, quindi, l’asse con i bianconeri. Restano poche ore a Giovanni Manna per trovare la risposta last minute alle esigenze del suo allenatore.