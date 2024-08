Calciomercato Napoli, colpo last minute: scambio per Amrabat

Il Napoli può piazzare il colpo dell’ultimo minuto per il centrocampo: si studia l’operazione Sofyan Amrabat attraverso uno scambio

Il Napoli ha piazzato i colpi Romelu Lukaku e Scott McTominay, in attesa che arrivi l’ufficialità. Ma il club partenopeo sta seguendo con attenzione anche Billy Gilmour, centrocampista del Brighton, una trattativa che però sta andando per le lunghe. Anche perché nella sfida di Carabao Cup contro il Crawley Town, si è infortunato Matt O’Riley, arrivato dal Celtic per sostituire proprio Gilmour.

Ma un intervento durissimo da parte di Jay Williams ha interrotto la partita di O’Riley, costretto a uscire dopo una decina di minuti. Ci sono quindi dei grossi dubbi sulla riuscita dell’operazione con il Napoli per chiudere Gilmour. Anche perché il club partenopeo deve concludere le ultime uscite, su tutte quelle di Victor Osimhen e Michael Folorunsho.

Michael Folorunsho, nello specifico, è attualmente fuori rosa in attesa di una nuova sistemazione. Il centrocampista ha rotto definitivamente con Conte, nei giorni scorsi si è parlato di un forte interessamento della Lazio. Tuttavia, non c’è stata un’offerta convincente da parte di Lotito e Fabiani, soprattutto sulla formula. Ecco che quindi Folorunsho potrebbe rientrare in un clamoroso scambio last minute per arrivare ad Amrabat.

Napoli, possibile scambio Folorunsho-Amrabat

Secondo quanto riferito da ‘Tuttomercatoweb.com’, il Brighton ha bloccato definitivamente la cessione di Billy Gilmour dopo l’infortunio subito da Matt O’Riley. E dunque, il Napoli è tornato sulle tracce di Sofyan Amrabat che stasera potrebbe giocare la sua ultima partita con la maglia della Fiorentina contro il Puskas Academy FC.

Fiorentina e Napoli stanno valutando lo scambio che porterebbe Amrabat in maglia azzurra e Folorunsho in viola. Una possibilità che farebbe bene a entrambe le squadre, che accontenterebbero le volontà dei due giocatori di lasciare le rispettive squadre. D’altra parte, anche Palladino e Conte troverebbero elementi in grado di alzare il livello delle rose.

Già, perché Conte completerebbe il reparto con un roccioso centrocampista come Amrabat. Mentre la Fiorentina avrebbe l’opportunità di puntare su un profilo con voglia di mettersi in mostra dopo settimane difficili al Napoli. Non è ancora chiaro quanto sia fattibile lo scambio, ma allo stesso tempo la situazione può decollare da un momento all’altro. Il mercato concluderà domani e in questo senso possono arrivare delle novità già nella giornata di oggi. Nel frattempo, il club partenopeo sta lavorando per le ufficialità di Lukaku e McTominay.