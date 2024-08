Mercato Napoli, offerta per il nuovo esterno: la situazione

Il Napoli ha avanzato un’offerta all’Eintracht per Ebimbe, che è la prima scelta di Antonio Conte: ecco tutti i dettagli

Il Napoli sa bene che deve intervenire anche sulle fasce per rinforzare la rosa di Antonio Conte. Scott McTominay e Romelu Lukaku sono in arrivo dall’Inghilterra, sosterranno le visite mediche a Villa Suart. E il club partenopeo cerca anche un esterno di centrocampo per permettere alla squadra di esprimere al meglio il gioco di Conte.

Sono diversi i profili monitorati dal Napoli, tra questi c’è Dina Ebimbe, attualmente all’Eintracht Francoforte. Il club partenopeo aveva messo nel mirino anche Correia e Dedic, decisamente più difficili da strappare rispettivamente a Valencia e Salisburgo.

Napoli, prima offerta all’Eintracht per Ebimbe

Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport, ha rilasciato degli aggiornamenti importanti sul proprio sito per la trattativa relativa a Ebimbe: “E’ un obiettivo concreto per la fascia destra del Napoli. Nelle ultime ore gli azzurri hanno fatto una prima offerta ufficiale all’Eintracht Francoforte, un prestito con diritto di riscatto. Si tratta tra i due club“.

Insomma, al Napoli serve una trattativa lampo per chiudere per l’esterno francese classe 2000, che all’occorrenza può giocare anche nella zona centrale del campo. Il tempo stringe e il mercato chiuderà il 30 agosto.