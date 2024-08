Mario Rui dice no al San Paolo: spunta una possibilità inaspettata per il Napoli

Ipotesi a sorpresa per il futuro di Mario Rui, la sua scelta ha spiazzato il Napoli e tutti i tifosi azzurri.

Il Napoli si prepara al match casalingo contro il Parma, che andrà in scena sabato alle 20.45. Una sfida impegnativa, contro una neopromossa che sta dimostrando di essere all’altezza di questo campionato e cha ha battuto con pieno merito il Milan. Ma questo Napoli può fare bene e adesso deve dimostrarlo, dando continuità alla vittoria ottenuta al Maradona contro il Bologna. L’ex tecnico di Inter e Juventus si aspetta dei rinforzi dal mercato per dare vita al suo Napoli e Manna sta lavorando per chiudere al meglio le ultime trattative.

Gli azzurri hanno chiuso il colpo Lukaku, che stava diventando una telenovela più lunga del previsto, ma hanno ancora diversi nomi sulla lista degli obiettivi. Un centrocampista arriverà nelle prossime ore e molto probabilmente sarà McTominay, ma la dirigenza sta lavorando per portare anche un esterno alla corte di Conte. Inoltre, ci sono anche alcune operazioni in uscita da chiudere il prima possibile, ma non tutte sembrano destinate ad andare in porto. Mario Rui era uno dei più vicini alla cessione, tuttavia, potrebbe restare a Napoli.

Napoli, Mario Rui rifiuta la cessione: il portoghese potrebbe restare

Secondo quanto riporta la redazione di Tuttomercato.web, il portoghese avrebbe deciso di rimanere a Napoli nonostante la decisione di Conte di metterlo fuori rosa. Mario Rui ha un contratto che scadrà a giugno del 2026 e percepisce 2,5 milioni a stagione, dunque, non sembra realizzabile l’ipotesi rescissione, se non con una buonuscita importante.

Il terzino avrebbe considerato volentieri l’addio per un top club portoghese, che però non si è fatto avanti per acquistare il suo cartellino. Le squadre più importanti del campionato lusitano non si sono fatte avanti e quelle più piccole non possono permettersi uno stipendino così alto per un giocatore di 33 anni.

Sull’ex difensore della Roma si erano fatte avanti altre società come Lille, Real Valladolid e soprattutto il Sao Paolo. Mario Rui, tuttavia, ha deciso di rifiutare queste destinazioni. Il Napoli aveva aperto a un prestito con partecipazione all’ingaggio, ma per ora non ci sono state risposte positive da parte del terzino sinistro, che va verso la permanenza nel capoluogo campano. Nelle prossime ore potrebbero emergere novità sulla situazione, ma per il momento non si prevedono capovolgimenti di fronte. Seppur da separati in casa, i rapporti tra il club azzurro e il terzino campione d’Italia nel 2023, dovrebbero proseguire.