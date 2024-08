Mercato Napoli, nuova offerta in arrivo per Osimhen: ore calde per la cessione

Il calciomercato del Napoli è ormai entrato nel vivo e il club azzurro valuta entrate ed uscite. Molto importante è la questione Osimhen.

Victor Osimhen è diventato in questi mesi protagonista di una vera e propria telenovela di mercato. Il giocatore è ormai dichiarato cedibile da mesi, ma non è mai arrivata l’offerta giusta per convincere il Napoli a cedere. Lo stesso Victor vuole restare nel calcio che conta ed ha avuto importanti titubanze riguardo alcune destinazioni.

L’attaccante del Napoli ha una clausola di 130 milioni di euro, ma nessun club si è mai avvicinato a queste cifre, anzi. Il Napoli ha sempre tenuto il giocatore quasi come un fuori rosa, non utilizzandolo nelle amichevoli e facendolo allenare a parte; con il passare dei giorni la questione cessione si è complicata e un tweet chiaro dell’agente ha spento le velleità arabe. L’Al Ahly ha presentato in questi giorni un’offerta di circa 70 milioni per il giocatore, ma Victor vuole restare in Europa e ha le idee ben chiare a riguardo.

Il giornalista Alfredo Pedullà ha fatto il punto sul futuro del giocatore e ha svelato il forte pressing del Chelsea di Enzo Maresca sull’attaccante. I Blues cercano un bomber di peso e Osimhen viene visto come il profilo ideale, nelle prossime ore potrebbe esserci un nuovo assalto per acquistare il giocatore con il Chelsea pronto a pareggiare l’offerta degli arabi.

Mercato Napoli, le ultime riguardo il futuro di Osimhen

Dopo i diversi acquisti il Napoli deve anche cedere e il nigeriano è il calciatore che potrebbe garantire l’uscita maggiore al club partenopeo. Convincere il Napoli quindi non dovrebbe essere un problema ma la priorità del club londinese è convincere il giocatore ed il Chelsea è pronto a offrire un ingaggio pari o anche lievemente superiore rispetto a quello attuale; la questione ingaggio è stata una delle questioni principali a far desistere il club qualche settimana fa ma ora la squadra è pronta a riprendere i contatti.

Chelsea e Napoli hanno chiuso la trattativa per il passaggio di Romelu Lukaku in azzurro qualche giorno fa e ora dovrebbero riprendere i contatti per la questione Osimhen. Il giocatore è candidato all’addio e la priorità – visto le resistenze per un futuro in Arabia – è cedere Osimhen entro la fine del mercato, e ovvero venerdi 30 Agosto alle ore 24.

Dopo una vera e propria telenovela l’addio di Osimhen non sembra più utopia e la cessione è ora vicina.