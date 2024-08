Gaetano verso l’addio, trattativa in dirittura d’arrivo: ecco formula e cifre

La trattativa sul futuro di Gaetano è in dirittura d’arrivo, di seguito è riportata sia la formula che le cifre dell’affare

È arrivata la prima vittoria stagionale del Napoli contro il Bologna per 3 a 0 grazie ai gol di Di Lorenzo, Kvaratskhelia e Giovanni Simeone. La squadra di Antonio Conte, così, può concentrarsi sulla prossima partita in programma che sarà contro il Parma sabato 31 agosto alle ore 20.45.

Nel frattempo, la società partenopea è totalmente concentrata in questi ultimi giorni di calciomercato per poter chiuderlo al meglio in modo tale da regalare ad Antonio Conte la migliore rosa per tornare ad alti livelli. Oltre al mercato in entrata, infatti, Manna lavora anche sul mercato in uscita. Un esempio è la trattativa di Gaetano con il Cagliari. L’affare sembra ormai ben indirizzato verso la chiusura e nelle ultime ore sono spuntate le cifre per la cessione.

Mercato Napoli, cessione di Gaetano al Cagliari ai dettagli

Gianluca Gaetano vuole giocare e vuole farlo con costanza, per questo motivo ha accettato di giocare nuovamente al Cagliari, dopo la scorsa stagione. Di seguito riportate le ultime novità. Secondo quanto riportato da Luca Marchetti nel corso di Sky Sport 24 la chiusura di Gianluca Gaetano al Cagliari è ormai imminente. La formula è il prestito con obbligo di riscatto a sei milioni totali e afferma che c’è già l’accordo fra il Cagliari e il giocatore.

Successivamente arrivano conferme anche dal giornalista esperto di mercato de Il Giornale, Nicolò Schiera che attraverso il suo profilo di X svela altri dettagli. Affermando che Gaetano è ad un passo dal Cagliari e arriva dal Napoli in prestito con obbligo di riscatto per 6 milioni di euro con un contratto fino al 2028 (1+3). Il Napoli, inoltre, potrebbe avere anche una percentuale sulla futura cessione.