Napoli, l’ufficialità che fa piacere a Conte: adesso si può gioire

Il Napoli è stato spettatore interessato di un’operazione che lo ha riguardato indirettamente: e adesso è arrivata l’ufficialità

Il Napoli è in attesa di definire i prossimi tre acquisti, forse quattro, che andranno a definire la rosa di Antonio Conte in tutta la sua completezza. Il quarto potrebbe essere un esterno destro, con Di Lorenzo che verrebbe definitivamente spostato nei tre di difesa. L’allenatore del Napoli apprezza tantissimo il capitano in quella posizione e il modo in cui interpreta le partite, anche in fase offensiva.

Lo si è visto contro il Bologna e, in minima parte, col Verona. Potrebbe arrivare Dedic che andrebbe a giocare al posto di Mazzocchi, nelle prossime ore si saprà di più su questa soluzione e sulla volontà effettiva del Salisburgo di privasti dell’esterno bosniaco. Il Napoli, intanto, vuole formalizzare com’è noto anche Lukaku, McTominay e Gilmour.

Quest’ultimo, in particolare, è stato protagonista di una trattativa andata avanti praticamente tutta l’estate. Il Brighton aveva opposto delle resistenze serie, ma il Napoli ha alzato l’offerta e nelle prossime ore potrebbero già esserci le visite mediche del centrocampista scozzese. Anche perché il club inglese ha ufficialmente acquistato il sostituto, ecco perché negli ultimi giorni la trattativa era andata ancor più per le lunghe.

Napoli, è ufficiale O’Riley al Brighton: si libera Gilmour

Il Brighton, attraverso una nota ufficiale apparsa sul proprio sito, ha reso noto l’arrivo di Matt O’Riley. Questo il comunicato: “Siamo lieti di confermare che il club ha completato l’acquisto del centrocampista Matt O’Riley dal Celtic. Il 23enne nazionale danese ha firmato un contratto quinquennale fino al giugno 2029“.

O’Riley è stato a lungo inseguito dal Brighton e anche dall’Atalanta, ma le pretese del Celtic era state considerate troppo alte. E così il club bergamasco ha riversato le proprie risorse su Lazar Samardzic e Marco Brescianini. Per il Brighton è un colpo fondamentale, perché va a sostituire proprio Billy Gilmour, destinato al Napoli.

Le parti, infatti, erano rimaste d’accordo che Gilmour fosse andato al Napoli soltanto dopo l’acquisto di O’Riley. Adesso scatta il countdown che vedrà il centrocampista scozzese diventare un calciatore azzurro per 18 milioni di euro. Anche un altro scozzese è atteso all’ombra del Vesuvio, ovvero Scott McTominay, che sta trattando la buonuscita con il Manchester United prima di accasarsi al Napoli. La squadra prende forma con tasselli importanti che si uniranno al gruppo storico, che gode della grande stima di Conte.