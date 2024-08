Addio a Sven-Goran Eriksson: il ricordo del Napoli

E’ deceduto Sven-Goran Eriksson, uno dei protagonisti del calcio internazionale che ha scritto la storia: il messaggio del Napoli

Quella di Sven-Goran Eriksson è stata una carriera straordinaria, caratterizzata da vittorie pazzesca ottenute in diverse squadre. Negli di tutti c’è il successo in Italia con la Lazio, in quegli anni una delle squadre più forti del mondo. Non solo lo Scudetto del 2000, ma anche la Coppa delle Coppe e la Supercoppa UEFA nel 1999.

Una squadra incredibile, quella Lazio, che riuscì ad avere la meglio sul Manchester United campione d’Europa in carica. Da Nesta a Nedved, passando per Mihajlovic, Veron, Stankovic. Eriksson riuscì ad amalgamare la testa e i piedi di campionissimi portando gioia nel cuore del pubblico laziale.

Si è spento Sven-Goran Eriksson: il messaggio di cordoglio del Napoli

Eriksson lottava da tempo contro un cancro al pancreas, aveva dato notizia della sua malattia qualche mese fa dichiarando di avere – nel migliore dei casi – “un anno di vita”. E’ stato un grande esempio per la lotta alla malattia, ha celebrato la vita e il calcio fino all’ultimo.

Il Napoli ha postato un messaggio su ‘X’ di cordoglio: “Il Presidente Aurelio De Laurentiis, a nome di tutto il Napoli, si stringe alla famiglia di Sven Goran Eriksson per la scomparsa di un grande protagonista della storia del calcio“.