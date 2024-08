McTominay al Napoli, arrivato il sì che aspettava Manna: manca solo l’annuncio ufficiale

Finalmente è arrivato il sì che tanto aspettava Manna per l’operazione di McTominay al Napoli, di seguito è riportato tutto ciò che manca per chiudere l’affare.

Mancano pochi giorni alla fine della finestra del calciomercato estivo e il Napoli ha intenzioni di fare sul serio per poter completare al meglio la squadra di Antonio Conte e regalargli una rosa che sia all’altezza delle sue aspettative e di quelle di tutti i tifosi. L’obiettivo fondamentale è quello di riportare il Napoli in alto, dopo una stagione difficile. La società, quindi, lavorerà sia sul mercato in entrata, ma anche quello in uscita dove sono molteplici ormai gli affari in dirittura come per esempio Walid Cheddira che volerà in Spagna all’Espanyol e l’uscita di Alessio Zerbin.

L’esordio in Serie A, però, ha deluso le aspettative. Infatti, la squadra Partenopea ha perso per 3 a 0 contro il Verona. La rosa di Antonio Conte ha subito messo da parte la sconfitta per potersi concentrare sulle prossime partite in programma. Infatti, questa sera è in scena Napoli-Bologna e il tecnico leccese vuole portare a casa i tre punti fondamentali della vittoria.

Nel frattempo, nei giorni scorsi, Giovanni Manna è volato in Inghilterra per sbloccare diverse trattative. Il traguardo principale è stato quello di portare a Napoli il tanto atteso Romelu Lukaku, ma non è il solo. Infatti, Antonio Conte ha idee ben chiare e il nome principale sulla sua lista è quello di Scott McTominay, centrocampista scozzese del Manchester United.

Mercato Napoli, ecco cosa manca per l’arrivo di Scott McTominay

Il Napoli vuole chiudere al meglio questo mercato. Nei giorni scorsi aveva puntato gli occhi su Scott McTominay e adesso si avvicina sempre di più alla rosa di Antonio Conte. Per Manna è arrivato il sì del giocatore, infatti, McTominay ha già accettato il Napoli e il suo progetto. Di seguito sono riportate le ultime novità su cosa manca per concludere l’affare di McTominay secondo quanto riportato dal giornalista esperto di mercato Fabrizio Romano sul suo profilo X.

Secondo il giornalista Romano è stato raggiunto un accordo tra il club con il Manchester United per una commissione di 30 milioni di euro con bonus inclusi più sarà presenta una clausola.

Inoltre, ci sono dettagli da discutere sul suo compenso, simile a Wan-Bissaka. Questa è la parte principale che si dovrà sistemare insieme anche ai termini personali.