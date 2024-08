“Il tecnico vuole bloccarlo”: imprevisto sul più bello per il Napoli? Di chi si tratta

Il Napoli è alle prese con le operazioni più calde per regalare ad Antonio Conte pedine fondamentali. Tuttavia, possono esserci degli imprevisti che possono complicare i piani.

Il mercato estivo si avvia sempre più alla conclusione e il Napoli è entrato nel vivo delle operazioni in entrata, in seguito a una lunga fase di stand -by. È di queste ore l’affondo del club azzurro per Scott McTominay, per cui il Manchester United avrebbe accettato l’ultimo rilancio del club del presidente Aurelio De Laurentiis.

Insieme a lui, per quanto riguarda il centrocampo, potrebbe arrivare il suo compagno di Nazionale Billy Gilmour. Tuttavia, potrebbe esserci ancora qualche ostacolo da superare per il club azzurro, che vuole arrivare quanto prima alla chiusura dell’affare.

Calciomercato Napoli, il tecnico del Brighton vuole trattenere Billy Gilmour

Billy Gilmour è ormai a un passo dal Napoli che, a quanto pare, conta di chiudere a breve l’operazione con il Brighton. Il tecnico del club di Premier League, Fabian Hürzeler, vorrebbe trattenere il calciatore, che però ha già l’accordo con il club partenopeo.

Di seguito, quanto riportato dal giornalista Gianluca Di Marzio a tal riguardo:

#Calciomercato | Il #Napoli ha l’accordo con il #ManchesterUnited per #McTominay a 30,5 milioni di euro ma il giocatore deve ancora sistemare alcune pendenze con il club inglese. #Gilmour, invece, vuole gli azzurri ma l’allenatore del #Brighton vorrebbe trattenerlo — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 25, 2024

Ore decisive, dunque, per Billy Gilmour, anche se da ore c’è ottimismo circa il suo passaggio in maglia azzurra.