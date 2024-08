Anguissa: “Conte è una benedizione, lui pretende una cosa”, poi lancia una promessa ai tifosi

Frank Zambo Anguissa ha rilasciato un’intervista al canale YouTube ufficiale della Lega Serie A: parole bellissime su Antonio Conte e nei confronti dei tifosi.

Il centrocampista del Napoli, Frank Zambo Anguissa ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali della Lega Serie A. L’ex Fulham ha avuto modo di parlare del nuovo tecnico degli azzurri, Antonio Conte, che ha una missione importante nel rilanciare un calciatore importante nell’annata dello Scudetto ma che è reduce da un campionato – quello scorso – tutt’altro che all’altezza delle aspettative.

“L’obiettivo è fare meglio in questa stagione. Sappiamo tutti che la scorsa stagione non è stata facile, è stato evidente. È stata davvero dura, quest’anno vogliamo davvero fare meglio. Vogliamo riportare il Napoli dove era prima dell’anno scorso”, ha dichiarato il centrocampista nel corso del medesimo intervento.

L’intervista di Anguissa ai canali della Serie A

Sullo Scudetto

Frank Zambo Anguissa ha avuto modo di ripercorrere la grande gioia dello Scudetto, trionfo che l’ha visto protagonista sotto la guida del tecnico Luciano Spalletti, capace di esaltarne al massimo il suo potenziale. Di seguito, le sue parole a proposito di quel successo:

“Non c’è un momento in particolare che non dimenticherò mai, rispetto a un altro. Però quando siamo diventati ufficialmente campioni d’Italia e abbiamo festeggiato al Maradona con tutti, con le famiglie, lo staff, quello è stato il momento più bello quando penso allo Scudetto”.

Su Antonio Conte

centrocampista numero 99 azzurro ha avuto modo di parlare anche di Antonio Conte, tecnico con cui sta istaurando un rapporto solido. Queste le sue parole a proposito dell’ex Commissario Tecnico della Nazionale.

“Olltre al lato sportivo, ha un lato umano, me l’ha dimostrato più volte. Lui è vicino ai giocatori e spesso dice che preferisce una verità che fa male piuttosto che una bella bugia. Mi piacciono le persone reali e oneste come lui. Per questo ci troviamo a nostro agio con lui. Non è facile ogni giorno, è difficile, ma pensiamo sia una benedizione sotto mentite spoglie. Da quando è arrivato ci ha dimostrato che vuole guerrieri, che non lavoriamo solo sull’aspetto fisico, ma anche mentale. Ci spinge oltre i nostri limiti. Anche il suo staff, devo dire che composto da brave persone e da professionisti. Conte ti mostra che il tuo corpo è tuo e non ci sono limiti. Sul campo pretende sempre tutto e dice: ” Vi darò tutto e vi difenderò, ma datemi tutto in campo, e non sarà mai colpa vostra, ma mia“.

Sui suoi compagni

“Mi rende felice aiutare i miei compagni in campo”. Così Frank Zambo Anguissa parla di quello che gli piace più fare sul terreno di gioco.

“Coloro che mi circondano a volte mi dicono che sacrifico un po’ troppo me stesso per il collettivo perché potrei fare più gol o avere un impatto pià decisivo, ma a volte sono troppo generoso come impegno per la squadra”.

Sulla città di Napoli e sui tifosi

Il calciatore azzurro ha avuto modo anche di parlare della città di Napoli, dichiarando a tal proposito:

“Sono sempre stato colpito dall’ospitalità di questa città. Parlare del tema razzismo è delicato, ma come uomo di colore che vive a Napoli, non ho mai sperimentato episodi simile. Ho avuto a che fare sempre con persone amabili ed affettuose, ospitali con me e la mia famiglia. A me piace la cucina, la pasta al pomodoro, la pizza. Amo la gentilezza e l’amore di Napoli e della gente che hanno per te. Ti fanno sentire speciale e ti mostrano tanto amore”.

Infine, la promessa a tutti i tifosi: