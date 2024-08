Gaetano-Cagliari, l’azzurro resta la priorità assoluta dei sardi: svelata la decisione del Napoli

Il futuro di Gianluca Gaetano continua ad essere in bilico. Le ultimissime sull’affare che riguarda Napoli e Cagliari.

Sono giorni caldi in casa Napoli sul fronte mercato e non solo. Dopo la brutta sconfitta contro l’Hellas Verona, la dirigenza azzurra ha deciso di cimentarsi sugli acquisiti e sulle cessioni. Infatti, oltre alle operazioni in entrata, al momento ci sono diversi calciatori ai margini del progetto. Antonio Conte lo sa, ma non intende fare passi indietro. Infatti, l’allenatore ha scelto quali uomini servono per ripartire e non vuole scendere a compromessi.

Uno dei protagonisti di questa vicenda è Gianluca Gaetano. Quest’ultimo, nella passata stagione ha indossato la maglia del Cagliari affermandosi come uno dei veri e propri artefici della salvezza dei sardi. Infatti, il calciatore ha lasciato ottimi ricordi sull’isola, motivo per il quale il suo futuro potrebbe essere proprio lì. Nelle ultime settimane, il classe 2000 è diventato il primo vero obiettivo dei rossoblù, i quali hanno intavolato un importante trattativa con il club capitanato da Aurelio De Laurentiis.

Gaetano resta nel mirino del Cagliari: le ultime sull’affare

Sono giorni importanti che serviranno a decretare il futuro di Gianluca Gaetano. Il centrocampista è in uscita dal Napoli, in quanto non sembrerebbe una pedina cruciale nello scacchiere ideato da Antonio Conte. Come riportato da “Calciomercato.com” la fine del mercato si avvicina, ma il Cagliari non ha alcuna intenzione di privarsi del classe 2000. Quest’ultimo, è l’obiettivo primario per il centrocampo e non solo.

Oltre a ciò, però, bisognerà trovare l’accordo con il Napoli. Infatti, inizialmente si era parlato di un possibile trasferimento a titolo definitivo ma l’operazione non è però ancora decollata. I rossoblù hanno necessità di vendere per poi reinvestire la cifra guadagnata sul classe 2000 campano. Nelle prossime ore seguiranno aggiornamenti vista l’importanza dell’operazione anche in casa Napoli. Infatti, gli azzurri libererebbero un ulteriore posto in mediana, la quale è ormai vicinissima ad accogliere Billy Gilmour dal Brighton.