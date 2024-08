Lukaku, escamotage del Napoli per chiudere con il Chelsea: novità nella formula

Romelu Lukaku è ił nome più caldo in queste ore di mercato in casa Napoli: l’obiettivo del direttore dell’area sportiva Giovanni Manna è di regalarlo a Conte il prima possibile.

Il Napoli è atteso dalla sfida contro il Bologna, in programma allo stadio Diego Armando Maradona per domenica 25 agosto, per la seconda giornata del campionato di Serie A. La pesante sconfitta subita dall’Hellas Verona impone un cambio di registro immediato per gli uomini allenati da Antonio Conte, che intanto si aspetta nuovi segnali dal calciomercato. Il direttore dell’area sportiva della SSC Napoli, Giovanni Manna, è in Inghilterra in queste ore per cercare di portare a compimento colpi come Billy Gilmour, Scott McTominay e, soprattutto, Romelu Lukaku.

Il belga, in particolar modo, è l’obiettivo numero uno per il ruolo di centravanti e non è escluso addirittura che il Napoli possa accelerare ancor prima di capire quale possa essere il futuro di Victor Osimhen, per cui manca ancora un’offerta concreta sulla scrivania del presidente Aurelio De Laurentiis. A fare il punto della situazione è il giornalista esperto di calciomercato Nicolò Schira, che sul suo profilo X ufficiale svela quella che può essere una novità nella formula di pagamento che potrebbe venir incontro sia al Napoli stesso che al Chelsea.

Napoli – Lukaku, le ultime secondo Schira

Nicolò Schira ha fatto il punto della situazione in merito alla trattativa tra Napoli e Chelsea per Romelu Lukaku: l’attaccante belga è ancora il nome in pole per coprire il tassello del centravanti nella mente del tecnico Antonio Conte.

Di seguito, quanto riportato dalla medesima fonte su X (ex Twitter, ndr):

“Il Napoli è pronto e fiducioso per chiudere l’affare per Romelu Lukaku dal Chelsea per un’operazione totale dai 30 – 35 milioni di euro, con pagamenti in due tranches. Contratto fino al 2027, a 6.5 milioni di euro all’anno”.

Possibile, dunque, che il Napoli possa dividere l’esborso totale per assicurarsi il cartellino di Romelu Lukaku: un escamotage che potrebbe a questo punto sbloccare la situazione, venendo incontro anche all’esigenze di bilancio di un Napoli chiamato a uno sforzo importante per regalare ad Antonio Conte una rosa di livello per una stagione che, sicuramente, non è iniziata nel migliore dei modi con la clamorosa sconfitta in casa dell’Hellas Verona. Ore decisive quelle in divenire, con il direttore dell’area sportiva Giovanni Manna pronto a sferrare l’assalto decisivo nei colloqui in programma con il Chelsea per Big Rom.