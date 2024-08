Calciomercato Napoli, affare in chiusura: firma dopo il weekend

In chiusura un nuovo affare nel calciomercato del Napoli: la firma sul contratto arriverà dopo il weekend.

Il Napoli prosegue freneticamente la programmazione di un calciomercato che richiederà un vasto numero di movimenti in queste giornate finali del mese di agosto. Il club azzurro si è presentato ai nastri di partenza della Serie A con una rosa ancora incompleta e la sconfitta per 3-0 contro il Verona nella prima giornata ne rappresenta la conferma.

Così, il ds Manna sarà chiamato a concludere velocemente una serie di operazioni in entrata e in uscita. In particolare, va data priorità alle seconde, dato che solo con le cessioni si potrà fare spazio ai nuovi acquisti. Proprio in questi minuti, è arrivata la chiusura di una di queste.

Napoli, vicina la chiusura per Zerbin al Monza

Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, sarebbe tutto definito per la cessione di Alessio Zerbin al Monza. L’esterno ternerà così a vestire la maglia biancorossa dopo il prestito nei mesi finali della scorsa stagione. Le firme dovrebbero arrivare dopo il weekend, al termine della seconda giornata di campionato che vedrà impegnate sul campo il Napoli contro il Bologna e il Monza contro il Genoa.

Non è ancora stata chiarita quale sarà la formula dell’affare, ma potrebbe trattarsi di un nuovo prestito. Zerbin, così, si appresterà ad una stagione dove potrà avere maggiore spazio fin dall’inizio e provare così definitivamente a mostrare il suo talento. L’esterno è reduce da una stagione e mezza in cui è stato presente nella rosa del Napoli, ma con un ruolo davvero marginale. Per lui, solo due presenze da titolare nell’anno dello Scudetto in campionato. Nella scorsa stagione, invece, l’inizio incolore è stato compensato dalla gloriosa serata di Ryiad del 18 gennaio, dove Zerbin effettuò una doppietta nella semifinale di Supercoppa Italiana contro la Fiorentina. Poche settimane dopo, arrivò la sua cessione in prestito al Monza. In Brianza, il giocatore ha racimolato 13 presenze con nessun gol.

Adesso, è pronto il ritorno lì, ma con un allenatore diverso: dopo i mesi sotto la guida di Raffaele Palladino, Zerbin sarà infatti allenato ora da Alessandro Nesta. Il ruolo in cui sarà impiegato dovrebbe essere sempre quello dell’esterno a tutta fascia. Questa, tra l’altro, è stata anche la posizione in cui lo ha impiegato Antonio Conte nelle amichevoli nei due ritiri di Dimaro e Castel di Sangro. Dopo alcune buone prestazioni, è arrivata però la decisione di cederlo.