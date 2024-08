Mercato Napoli, l’esperto annuncia: “Vuole aspettare qualche giorno”, rallenta l’affare

Arrivano novità in merito all’affare legato al mercato del Napoli, che in questi ultimi giorni di agosto è entrato ormai nella sua fase decisiva.

Sono giorni decisivi per il Napoli di Antonio Conte che, a maggior ragione dopo la grande delusione in casa dell’Hellas Verona, invoca movimenti in entrata. Si attende soltanto l’annuncio per David Neres: l’esterno brasiliano si appresta ormai a divenire un nuovo giocatore azzurro, regalando al tecnico leccese subito un’alternativa di un certo peso per il proprio attacco.

In contemporanea alle varie operazioni in entrata, vanno sicuramente seguiti gli avvicendamenti per quanto concerne il mercato in uscita. Tante le situazione in ballo in casa azzurra, con un nome che in queste ore va monitorato con forte attenzione. Si tratta di Mario Rui: il terzino portoghese potrebbe lasciare il club partenopeo a giorni, con il San Paolo che, stando anche a quanto si è vociferato in queste ultime ore, avrebbe raggiunto gli accordi con l’entourage del calciatore. Quest’ultimo, però, sembrerebbe prendersi qualche giorno di riflessione, prima di dare una risposta definitiva al club brasiliano.

Mario Rui attende per il suo ok al San Paolo: la rivelazione

A fare il punto della situazione è il giornalista esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, che sul suo profilo X rilascia gli ultimi aggiornamenti in merito all’affare tra Mario Rui e il San Paolo.

Secondo quanto rivelato dalla medesima fonte sul suo profilo ufficiale X (ex Twitter, ndr), il calciatore ha raggiunto i vari accordi sulla durata del contratto e sull’ingaggio. Tuttavia, il portoghese ex Empoli e Roma vuole vederci evidentemente chiaro prima di dare il suo sì definitivo.

Un piccolo rallentamento nell’affare che, a ora, non lascerebbe trasparire problemi particolari nella trattativa, ma è chiaro che fino a quando non ci sono le varie firme sui contratti la situazione va tenuta sott’occhio.

La sua uscita permetterebbe al Napoli di poter liberare un altro posto nelle liste, oltre che ad alleggerire ulteriormente il monte ingaggio, visto che il portoghese sembra ormai fuori dai giochi per quanto concerne il progetto di Antonio Conte, che necessita sempre di più di un apporto importante dal calciomercato. Oltre a David Neres, il club azzurro dovrebbe mettere a segno gli altri colpi per regalare all’ex Commissario Tecnico della Nazionale una rosa quanto più competitiva possibile.

Di seguito, il tweet pubblicato dal giornalista Alfredo Pedullà a tal riguardo: