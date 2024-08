Napoli, sorpresa per McTominay: la novità che fa esultare Conte

C’è una novità importante da registrare su Scott McTominay, centrocampista finito nel mirino del Napoli: cosa sta succedendo

Scott McTominay è il principale obiettivo di mercato del Napoli per il centrocampo. Antonio Conte apprezza molto le qualità per lo scozzese, che può andar via dal Manchester United in questi ultimi dieci giorni di mercato. Ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2025 e i Red Devils hanno un’opzione a favore di prolungamento di un altro anno.

Un’opzione che probabilmente verrà attivata se McTominay dovesse restare, per evitare di perderlo a parametro zero. Il Napoli lo segue da giorni, sa bene che deve sborsare una cifra importante e al momento non c’è alcun accordo con il Manchester United. Tuttavia, il giocatore ha già detto sì: vuole giocare per Conte.

E questo è un aspetto da non sottovalutare, perché McTominay ha già rifiutato due offerte. Soprattutto quella del Fulham, che ha successivamente virato su Sander Berge dal Burnley per circa 20 milioni. Il centrocampista scozzese, intanto, spera che le cose tra il Napoli e i Red Devils possano sbloccarsi presto. C’è una novità importante per quanto riguarda il suo futuro che non può che far piacere a Conte.

Napoli, McTominay a prescindere dall’attaccante: la situazione

Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, esperto di mercato di Sportitalia, il Napoli non molla McTominay, anzi, i contatti tra le parti sono fitti e continui. E finora molto positivi. Il prezzo del cartellino può scendere fino a circa 20 milioni di parte fissa più bonus. La trattativa va avanti no stop, il centrocampista scozzese oggi guadagna 4 milioni più bonus a stagione.

Inoltre, la novità principale è rappresentata dal fatto che il Napoli vorrebbe acquistare McTominay a prescindere da come si concluderà la vicenda attaccante. Il centrocampo è un reparto da rinforzare assolutamente, non a caso Conte ha deciso di far rientrare in rosa Gianluca Gaetano dopo un periodo in cui ha lavorato a parte. E senza cessione, per il centrocampista italiano arriverà anche il rinnovo del contratto.

Non resta che attendere quel che succederà nei prossimi giorni o addirittura nelle prossime ore. Il fatto che McTominay voglia assolutamente andare al Napoli è un punto a favore nella trattativa, ma serve un’offerta cash per convincere il Manchester United a lasciare andare il giocatore. Uno sforzo in più da parte di De Laurentiis per consegnare a Conte un giocatore di assoluto livello che può dare una grossa mano.