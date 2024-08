Kvaratskhelia in campo contro il Bologna? Le sue condizioni dopo l’infortunio

Svelate le condizioni di Kvaratskhelia dopo l’infortunio: il calciatore, nel frattempo, è tornato in Georgia per una visita importante.

Per il Napoli è andato davvero tutto male a Verona. La prima uscita in Serie A sotto la guida di Conte ha visto infatti una netta sconfitta per 3-0, mostrando preoccupanti carenze nella tenuta mentale e nelle fase difensiva. Il nuovo allenatore dovrà così lavorare ancora sul campo per rimuovere le scorie della scorsa stagione, mentre starà al ds Manna il compito di rinforzare la squadra sul mercato.

La gara di Verona ha visto anche, come se non bastasse, l’infortunio di Kvaratskhelia. Il georgiano ha dovuto abbandonare forzatamente il campo poco prima della fine del primo tempo, privando la squadra di un’importante tassello nella fase offensiva. Dopo la sua uscita, la prestazione azzurra è completamente naufragata: sarà importante così un suo rapido recupero.

Come sta Kvaratskhelia: le ultime dopo l’infortunio

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il giocatore è stato 4 ore in ospedale a Verona nella serata di domenica a scopo precauzionale in compagnia di un membro dello staff sanitario del Napoli. Il georgiano ha infatti patito degli giramenti di testa durante la gara a seguito di un contrasto aereo con Dawidowicz. I controlli a cui si è sottoposto non hanno però evidenziato nulla di preoccupante.

Kvaratskhelia non sembra così in dubbio per la gara contro il Bologna. Attualmente, il giocatore è in permesso per una grande gioia in arrivo nella sua vita: sta infatti per nascere il suo figlio con la moglie Nitsa. La mancanza di gravi problemi fisici gli permetterà di godersi al meglio questo stupendo momento per poi tornare con la testa sul campo.

Il Napoli potrà così contare su un giocatore davvero fondamentale per provare a trovare subito il riscatto nella gara contro il Bologna. Senza Kvaratskhelia, gli azzurri sono letteralmente crollati nel secondo tempo di Verona, diminuendo drasticamente la pericolosità offensiva e sbagliando di tutto in difesa. Prima di uscire, anche lui non era brillato nella gara col Verona, ma probabilmente la botta subita aveva influenzato il suo rendimento. Khvicha ha infatti abbandonato il campo poco dopo un errore sotto porta, accasciandosi a terra immediatamente dopo il tiro. Contro il Bologna, invece, potrà giocare al 100% e tornare a deliziare con le sue giocare i tifosi al Maradona: i tifosi si aspettano sempre il meglio da un giocatore come lui.