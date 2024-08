“Offerta rifiutata”: Napoli, nuova grana sul mercato

Il Napoli deve fare i conti con una nuova grana sul mercato: l’offerta del club partenopeo per il centrocampista è stata rifiutata

Quello che sta vivendo il Napoli è una situazione molto particolare e chiaramente potrebbero esserci delle ulteriori delusioni nei prossimi giorni. Tuttavia, il club partenopeo ha comunque chiuso l’arrivo di David Neres, quest’oggi presente a Villa Stuart per le visite mediche. Antonio Conte, inoltre, aspetta Romelu Lukaku e due centrocampisti prima di dirsi soddisfatto del mercato.

Lukaku potrebbe arrivare addirittura prima della cessione di Victor Osimhen. Mentre i due centrocampisti finiti nel mirino sono Billy Gilmour e Scott McTominay. Ma le valutazioni di Brighton e Manchester United sono molto alte, al momento fuori dai parametri del Napoli senza la cessione del centravanti nigeriano.

Il Napoli, però, valuta anche altri profili. Sta tornando in auge il nome di Javi Guerra, che però il Valencia non vorrebbe cedere a meno di proposte pazzesche. Ed ecco che per il centrocampo, in attesa di capire cosa succederà con Gianluca Gaetano e Michael Folorunsho, viene fuori un nome nuovo che potrebbe fare al caso dei partenopei. Si tratta di Mandela Keita dell’Anversa. Tuttavia, la trattativa sembra molto complicata da portare a termine.

Napoli, nel mirino c’è Mandela Keita dell’Anversa

Fabrizio Romano, noto esperto di mercato, ha rilasciato su ‘X’ una notizia molto interessante del mercato del Napoli: “Il Napoli si è avvicinato all’Anversa per Mandela Keita nelle ultime ventiquattro ore. Non c’è accordo per il divario della valutazione dei due club. L’Anversa ha già rifiutato le offerte del Napoli e del Southampton dopo l’interesse del Bologna all’inizio di questa estate“.

Mandela Keita, classe 2002, nasce come mediano e ha già collezionato quattro presenze nel campionato belga. Ha lo stesso entourage di Jens Cajuste, ceduto all’Ipswich Town in questa sessione di mercato, anche se l’affare non è ancora ufficiale. Non è ancora chiaro quale sia la valutazione e la distanza che c’è tra Anversa e Napoli per il centrocampista belga.

Di certo, strappare Mandela Keita all’Anversa non è semplice, visto il campionato già iniziato e la forte necessità del Napoli di rinforzare il centrocampo. Questo lo sanno anche le altre squadre, dunque si cerca di incassare quanto più possibile da una cessione. Al momento, non si sbloccano nemmeno gli addii di Gaetano e Folorunsho, messi addirittura fuori rosa da Conte, che potrebbero portare qualche milioncino in più da investire.