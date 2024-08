Non solo Lukaku, nuovi contatti Napoli-Chelsea: spunta un nome a sorpresa

Il club azzurro è uno dei più attivi ed è pronto ad effettuare vari colpi in questa sessione di calciomercato.

Dopo una gran partenza sul mercato il Napoli ha vissuto una lunga fase di stallo. Il problema principale riguarda soprattutto le uscite, a partire dal caso Victor Osimhen ma non solo. La società ha messo quasi fuori rosa diversi giocatori che non sono a disposizione di Conte ma allo stesso tempo rappresentano un problema in quanto difficili da cedere.

Osimhen è il caso più evidente, ma ci sono anche situazioni come quelle di Folorunsho, Gaetano e Mario Rui e sono tutti fuori dai piani di Conte. Manna sta lavorando in uscita, ma dopo il brutto ko di ieri la società sta valutando di comprare prima di cedere, a partire dall’attaccante. Per questo nelle ultime ore ci sarebbe stato un nuovo affondo per Lukaku, il Napoli sarebbe pronta a presentare un’offerta in prestito con obbligo di riscatto.

Le operazioni Osimhen e Lukaku sono ormai separate, sul giocatore nigeriano il Chelsea c’è ma vorrebbe ragionarci e proporre un’offerta solo a fine mercato. Inoltre c’è grande divergenza sulle cifre e per questo il Napoli sta vagliando altre piste: i contatti tra Blues e la società partenopea proseguono e ora la società di De Laurentiis valuta un nome nuovo, sempre all’interno del team di Enzo Maresca.

Mercato Napoli, è assalto in casa Chelsea

Il giornalista di DAZN Orazio Accomando ha svelato di contatti in corso tra Napoli e Chelsea con gli azzurri che avrebbero chiesto informazioni sul giovane Carney Chukwuemeka, classe 2003 molto interessante che i Blues hanno prelevato qualche tempo fa dall’Aston Villa. Il Chelsea ha però una rosa praticamente infinita e ha bisogno di cedere e il Napoli – come d’altronde anche altri club italiani – sondano il mercato per trovare l’occasione giusta.

Contatti quindi non solo per Lukaku ma anche per questo giovane talento, cresciuto e impegnato in diverse giovanili delle Nazionali inglese. Tuttomercatoweb parla anche di cifre e gli azzurri avrebbero offerto un prestito con diritto di riscatto a 17.5 milioni di euro e le parti stanno valutando la fattibilità dell’operazione.

Naturalmente Lukaku è la priorità e il Napoli ha presentato in mattinata una nuova offerta, ma la società partenopea valuta varie opzioni e tra le tante possibilità è spuntata questa. Mancano ormai poco più di dieci giorni al termine del mercato e il club potrebbe rinforzare la rosa in tutti i reparti, l’obiettivo è accontentare ovunque Antonio Conte.