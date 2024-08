Napoli-Lukaku, arriva la decisione del club: la notizia lascia di stucco

Arrivano importanti aggiornamenti circa il possibile trasferimento di Romelu Lukaku al Napoli. Ora potrebbe cambiare davvero tutto.

Romelu Lukaku e il Napoli rappresentano la telenovela dell’estate. Il giocatore belga è la richiesta numero uno di Antonio Conte e la società sta facendo di tutto per accontentarlo. La trattativa è tutt’altro che semplice e la fase di stallo nella cessione di Victor Osimhen complica e non poco le cose.

Il club azzurro necessita di un attaccante e dopo il ko di Verona ha deciso di correre ai ripari. Si è parlato in queste ore di una nuova offerta per il club inglese ma le ultime sensazioni non sono positive. I colleghi di Sky Sport Uk hanno fatto il punto della situazione.

Mercato Napoli, il Chelsea ha deciso

Secondo Sky Sport UK il Chelsea ha rifiutato la proposta di 30 milioni in prestito con obbligo di riscatto da parte del Napoli. Il club azzurro ha effettuato questa offerta ma i Blues vogliono una cessione immediata e chiedono almeno 40 milioni di euro.

Resta quindi la distanza e le cose non si mettono per il meglio con il Napoli che dovrà ancora attendere per l’arrivo di una nuova punta. Conte attende e la sua speranza è avere un bomber per Napoli-Bologna di domenica sera.