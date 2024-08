Napoli, la rivelazione dopo la disfatta col Verona: “Cosa farà Conte”

Rivelazione su cosa succederà dopo la disastrosa sconfitta del Napoli a Verona: cosa farà Conte con i giocatori in questa settimana.

Il Napoli ha inaugurato il proprio campionato come peggio non poteva: a Verona è arrivata una netta sconfitta per 3-0 che ha aperto un serio allarme. Gli azzurri hanno palesato difetti già visti nella scorsa stagione, come i tanti errori individuali in fase difensiva e la scarsa tenuta mentale nel match. I ragazzi di Conte hanno infatti staccato completamente la spina alla prima difficoltà, tramutando la gara nel secondo tempo in un vero e proprio incubo. Da qui, la netta sconfitta contro gli scaligeri.

Adesso il club azzurro ha il dovere di rialzarsi e anche la società dovrà rapidamente risolvere le grane sul mercato che stanno bloccando il club in questo momento. La squadra è incompleta e il club avrà il dovere di effettuare una vera e propria corsa contro il tempo per aggiungere gli innesti necessari a cambiare marcia.

Conte, Viviano non ha dubbi: cosa farà dopo Verona-Napoli

Ha parlato della situazione venuta fuori dopo questa rovinosa sconfitta Emiliano Viviano ai microfoni di Tv Play. L’ex portiere ha avuto pochi dubbi nel descrivere quale sarà la scelta di Conte con la squadra in questa settimana successiva al clamoroso crollo: “Io penso che forse Conte non è ancora in confidenza e i giocatori ancora non sanno. Secondo me questa settimana li scuoia vivi. Più che altro secondo me si è dato delle risposte su tante cose, non voglio fare nomi ma c’è qualche giocatore che è poco adatto a quello che chiede l’allenatore“.

Viviano ha poi puntualizzato anche la presenza di qualche colpa anche da parte del nuovo tecnico, ravvisando un po’ di confusione tattica per i tanti cambi di ruolo dei calciatori visti durante la gara.

Insomma, pochi dubbi: Conte si farà sicuramente sentire con i suoi dopo una partita così deludente. I suoi ragazzi hanno davvero il dovere di cambiare marcia dalla prossima partita, anche dal punto di vista mentale. Il nuovo allenatore dovrà ancora lavorare per innestare nei giocatori la mentalità combattiva che tanto ha fatto le fortune delle sue squadre. La gara di ieri ha infatti mostrato chiaramente come le score della scorsa stagione non siano per nulla passate e sarà necessario cambiare passo quanto prima se si vorrà evitare una stagione completamente fallimentare come quella scorsa.