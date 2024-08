Napoli, difficoltà per McTominay: nuova idea per il centrocampo

Il Napoli ha difficoltà per arrivare a Scott McTominay: spunta una nuova idea per il centrocampo che arriva dalla Liga

Il Napoli sta monitorando con attenzione la situazione relativa a Romelu Lukaku, che potrebbe arrivare in questa settimana prima della cessione di Victor Osimhen. Il club partenopeo, inoltre, deve rinforzare il centrocampo e i nomi finiti nel mirino sono quelli di Billy Gilmour e Scott McTominay.

Tuttavia, ci sono delle difficoltà dal punto di vista economico che potrebbero complicare ancor di più le trattative. Ecco che il Napoli, dunque, sta valutando altri giocatori per rinforzare la rosa quando mancano una decina di giorni alla fine del mercato. Si tratta di Javi Guerra, che era finito nel mirino anche dell’Atletico Madrid qualche settimana fa.

Napoli, resta viva l’idea Javi Guerra per il centrocampo

La Gazzetta dello Sport, nell’edizione di oggi, ha fatto il punto sulla situazione centrocampisti: “Le piste sembrano complicate: c’è ancora distanza col Brighton per Gilmour, chiesti 20 milioni. Lo United, invece, per McTominay spara alto: 30 milioni. Sullo sfondo resta l’idea Javi Guerra, che però il Valencia non vuole cedere. Insomma, la situazione è complicata e senza soldi dalla cessione di Osimhen il Napoli è bloccato“.

Javi Guerra era già finito nei radar del Napoli qualche mese fa e successivamente dell’Atletico Madrid. Tuttavia, dopo che in un primo momento sembrava fatta coi Colchoneros, la trattativa è saltata. Serve una proposta di un certo livello per convincere il Valencia.