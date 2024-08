Brescianini ironizza sulle visite col Napoli: la risposta dopo il debutto con l’Atalanta

Marco Brescianini ha ironizzato sulle visite mediche col Napoli dopo il super debutto con doppietta con la maglia dell’Atalanta.

Il caso di Marco Brescianini è stato un enorme colpo di scena nel mercato del Napoli di quest’estate. Il centrocampista era infatti stato acquistato dal Frosinone per una cifra intorno ai 12 milioni di euro ed era così arrivato nella giornata di martedì scorso (13 agosto) a Roma per le visite mediche a Villa Stuart prodromiche alla firma sul contratto col club azzurro. Completate le visite, però, il Napoli ha però fatto un passo indietro, congelando di fatto l’affare col Frosinone.

Causa di questo dietrofront è stata un’altra trattativa fallita, cioè quella che doveva portare Cajuste al Brentford. La mancata cessione dello svedese, giocatore che doveva fare spazio al nuovo acquisto, ha infatti portato ad un cambio delle condizioni che ha impedito la firma immediata del giocatore. In questa situazione ne ha giovato l’Atalanta, la quale si è inserita nell’affare pareggiando l’offerta azzurra e chiudendo rapidamente l’affare.

Le parole di Brescianini sulla mancata firma col Napoli

Quest’oggi il centrocampista ha anche effettuato il suo debutto con la maglia bergamasca con una prestazione da sogno. L’Atalanta ha infatti dominato a Lecce con un netto 4-0, in cui Brescianini ha effettuato una straordinaria doppietta. Il calciatore è stato anche premiato come Panini Player of The Match e ha espresso le sue emozioni al termine della partita ai microfoni di Sky Sport.

Il giocatore ha commentato così l’ultima particolare settimane che ha passato: “Visite mediche con il Napoli? Forse era proprio nel destino venire qui visto che sono di Calcinate È stata una settimana abbastanza movimentata, ma sono contento di essere qui“. Il giocatore si è detto così soddisfatto della scelta di firmare con il club bergamasco e non potrebbe essere altrimenti dopo un debutto così brillante.

L’Atalanta quindi oggi ha avuto la certezza di poter contare su un giocatore davvero prezioso per gli schemi di Gasperini. Il Napoli, inevece, potrà consolarsi con ulteriori colpi dal mercato come Billy Gilmour. Nel ruolo non è più sicuro l’arrivo di un doppio colpo, almeno fino a quando non verranno perfezionate anche le cessioni di Gaetano e Folorunsho. Il sogno è quello di acquistare un centrocampista di livello internazionale come Scott Mctominay, ma la valutazione altissima effettuata dal Manchester United obbliga il club azzurro a dover incassare qualcosa dalle cessioni per poter affondare il colpo.