“Vuole il Napoli!”: l’annuncio dall’Inghilterra e la svolta nella trattativa

Arrivano novità importanti per il Napoli: uno degli obiettivi ha finalmente sciolto le riserve, adesso la trattativa può sbloccarsi.

Il Napoli deve accelerare sul mercato: lo ha fatto capire bene Antonio Conte anche oggi nel corso della conferenza stampa che anticipa la partita che gli azzurri giocheranno domani contro il Verona, match valido per la prima giornata di Serie A. La situazione è complicata, ed anche questo è stato chiarito in maniera molto netta dal tecnico che, al tempo stesso, si aspetta dei movimenti da qui al termine della sessione estiva di calciomercato.

Non potrebbe essere altrimenti, considerando che la rosa è visibilmente incompleta, soprattutto in alcuni reparti dove serve agire in fretta. Il centrocampo, in particolare, è figlio di una gestione sul mercato che ad oggi appare non particolarmente positiva: Anguissa e Lobotka sono gli unici titolari di ruolo sui quali lo stesso Conte può fare affidamento, considerando che tutti gli altri sono sul mercato.

Cajuste, Gaetano e Folorusho non rientrano nei piani del club. Giovanni Manna sta cercando di piazzare le cessioni anche se non è cosi semplice. Lo svedese è diretto verso la Premier League, con l’Ipswich che sembra finalmente pronto a chiudere l’affare; Gaetano dovrebbe finire nuovamente al Cagliari, mentre sull’ex Verona ci sono gli occhi della Lazio.

Napoli, novità sul mercato: spunta la decisione di McTominay

Da capire, adesso, come il Napoli riuscirà a sbloccare tutto nell’arco di pochissimo tempo. Al netto delle cessioni, serve anche mettere mano in entrata dove Conte si aspetta l’arrivo di elementi funzionali al progetto. In queste ore è emerso il nome di Ivan Martin, centrocampista del Girona sul quale si sarebbero posati gli occhi del Napoli: Matteo Moretto, giornalista di Relevo, ha confermato che Manna avrebbe chiesto il giocatore alla squadra spagnola.

C’è poi Billy Gilmour, altro obiettivo che dovrebbe arrivare all’ombra del Vesuvio nei prossimi giorni. Dalla Premier, però, non c’è solo il centrocampista del Brighton tra i papabili: in questi giorni si è fatta molto importante anche la candidatura di McTominay, centrocampista del Manchester United che sarebbe molto gradito da Conte.

Secondo quanto riportato da ‘Sun Sport’, il giocatore avrebbe finalmente sciolto le riserve: la sua intenzione sarebbe proprio quella di sposare la causa del Napoli. Una volontà che potrebbe dare una svolta importante alla trattativa, con le due squadre che adesso dovranno cercare una quadra che per chiudere l’affare definitivamente.