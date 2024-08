Verona-Napoli, è ufficiale: arriva il comunicato in questi minuti

Il Napoli scenderà in campo contro il Verona per la prima giornata di Serie A. In questi minuti è arrivato anche il comunicato ufficiale.

Manca poco all’esordio del Napoli in campionato. La squadra di Antonio Conte aprirà la sua nuova avventura in Serie A allo Stadio Bentegodi dove affronterà il Verona. Un match ricco di insidie per gli azzurri che si apprestano a scendere in campo con una rosa incompleta e sulla quale vertono i dubbi della piazza, così come dell’allenatore che anche oggi in conferenza stampa ha espresso tutto il suo disappunto per la situazione che si è venuta a creare sul mercato.

Al netto di questo, però, per Conte è tempo di mettere insieme i pezzi, raccogliere quanto fatto nel corso dei due ritiri di Dimaro e Castel di Sangro. Contro il Verona l’allenatore proverà a mettere in campo la formazione migliore possibile, tenendo conto ovviamente di tutte quelle che sono le necessità del mercato.

Verona-Napoli, i convocati di Zanetti in vista del match

Paolo Zanetti, allenatore dei gialloblu, ha diramato proprio in questi minuti la lista dei convocati per la partita che la sua squadra giocherà domani contro il Napoli. L’unico indisponibile è Cruz mentre Suslov stringe i denti e rientra tra i convocati.

Si seguito la lista diramata ufficialmente dal Verona:

1 MONTIPÒ

22 BERARDI

3 FRESE

23 MAGNANI

5 FARAONI

25 SERDAR

6 BELAHYANE

27 DAWIDOWICZ

7 TAVSAN

31 SUSLOV

8 LAZOVIC

33 DUDA

10 MITROVIC

34 PERILLI

11 TENGSTEDT

35 D. MOSQUERA

14 LIVRAMENTO

38 TCHATCHOUA

15 OKOU

42 COPPOLA

18 HARROUI

80 CISSE

20 KASTANOS

82 CORRADI

21 DANI SILVA

87 GHILARDI