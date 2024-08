La stagione parte malissimo per De Laurentiis: che mazzata sul campo

Brutte notizie per la famiglia De Laurentiis: sconfitta all’esordio in campionato, tifosi stizziti ed è subito polemica.

Il Napoli deve mettere insieme i pezzi e farlo il prima possibile. La Serie A è ormai alle porte, l’esordio degli azzurri contro il Verona sarà un test cruciale per capire a che punta si trova il lavoro di Antonio Conte e quali sono le basi per costruire quella che sarà la prossima stagione.

L’allenatore ha chiarito in maniera netta che serve dare un scossa e che il mercato rappresenta un elemento cruciale sul quale costruire il futuro. Da qui alla fine della sessione estiva servirà fare tanto, Giovanni Manna è consapevole e sta lavorando proprio per questo.

Aurelio De Laurentiis si è messo a disposizione del tecnico ma al tempo stesso ha bisogno di far quadrare i conti, aspetto assolutamente non da sottovalutare. Nel frattempo, non arrivano buone notizie in queste ore per la la famiglia.

Parte male l’avventura del Bari in Serie B: sconfitta all’esordio

Se per il Napoli il chiacchiericcio mediatico si è fatto importante ancor prima di cominciare, in casa Bari si parlerà molto di quella che è stata la sconfitta all’esordio in campionato. La squadra pugliese, infatti, è stata sconfitta al San Nicola per 3-1 dalla Juve Stabia.

Un risultato che ovviamente getta ombre su quello che è stato l’operato estivo fino a questo momento. Per Luigi De Laurentiis una brutta gatta da pelare, considerando che critiche delle piazza piovute proprio sul presidente nel corso degli scorsi mesi. Serviva dare un segnale sul campo ma questo non è (ancora) arrivato.