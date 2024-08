Gilmour, il Napoli pronto alla chiusura definitiva: svelate le cifre del colpo in entrata!

Il Napoli è pronto a piazzare l’ennesimo colpo in entrata. Nel mirino c’è Billy Gilmour, ormai ad un passo dal club azzurro.

La nuova stagione è ormai alle porte, ma in casa Napoli c’è tanta voglia di lavorare ancora sul mercato. L’avvento di Antonio Conte ha posto dei paletti importanti, con la società che è pronta a “rispettarli”. Infatti, l’allenatore azzurro ha chiesto dei colpi in entrata, ancor più dopo le difficoltà intraviste nel match di Coppa Italia contro il Modena. La risposta della dirigenza è però arrivata veloce, con il DS Manna che è ai dettagli per ben due colpi.

Il primo è legato a David Neres, il quale si unirà al Napoli nelle prossime ore. Il secondo colpo, invece, porta il nome di Billy Gilmour. Quest’ultimo, è attualmente in forza al Brighton ma vuole fortemente il Napoli. Le due società stanno lavorando da tempo ad un possibile accordo, il quale però è stato difficile da raggiungere. Nonostante le avversità, i partenopei sono pronti ad accogliere il nuovo centrocampista in vista dei prossimi impegni. Nelle ultime ore, sono emersi nuovi dettagli circa le cifre dell’operazione.

Gilmour-Napoli, affare ai dettagli: le ultime

Il Napoli è molto vicino a piazzare l’ennesimo colpo in entrata. Tra le file azzurre, c’è tanta volontà di costruire una rosa all’altezza. Come riportato da “Il Mattino” è ai dettagli l’affare che porterà all’acquisto di Billy Gilmour. Il centrocampista del Brighton indosserà la maglia partenopea per le prossime stagioni.

L’accordo tra i club è stato raggiunto sulla base di un’offerta da dodici milioni di euro, la quale però sarà modificata e raggiungerà i 15 milioni bonus compresi. L’operazione è davvero ai dettagli, quindi Gilmour andrà a rinforzare il centrocampo di Antonio Conte.