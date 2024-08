“Non commento, il club lo sa…”: Osimhen-Chelsea, arriva l’annuncio di Maresca

Il mercato del Napoli è in una fase di stallo. Si parla del futuro di Victor Osimhen, ha parlato l’allenatore del Chelsea, Enzo Maresca, proprio in queste ore.

Il futuro di Victor Osimhen andrà delineandosi nel corso dei prossimi giorni, magari nelle prossime ore. Quella del Paris Saint Germain sembrava un’opzione più che plausibile fino a qualche giorno fa, salvo vedere i francesi raffreddare il proprio interesse per l’attaccante nigeriano.

Cosi è emersa nuovamente la possibilità di vedere il numero 9 azzurro giocare in Premier League, con il Chelsea in cima alla lista della squadra papabili: il ruolo di Romelu Lukaku, primo indiziato proprio per prendere il posto di Osimhen come centravanti titolare, potrebbe giocare una funziona cruciale per la riuscita della trattativa.

Ad oggi, però, non c’è stato l’affondo decisivo da parte dei blues: si continua a trattare, con la consapevolezza che il Napoli ha bisogno di lasciare andare Osimhen ed allo stesso tempo ha la necessità impellente di dare ad Antonio Conte quello che sarà l’attaccante titolare nei prossimi mesi.

Il giocatore, che aveva in mente proprio il Paris Saint Germain come soluzione ideale per il futuro, adesso sta valutando la possibilità di giocare con la maglia del Chelsea. Giovanni Manna è in contatto costante con le parti, in attesa di una svolta definitiva che potrebbe arrivare in qualsiasi momento.

Osimhen-Chelsea, le parole di Enzo Maresca in conferenza

Non sarà semplice andare a far incastrare i pezzi prima dell’inizio del campionato: la partita col Verona, prima giornata di Serie A, è ormai alle porte e non sembra plausibile vedere uno sbloccarsi della trattativa in tempi cosi brevi. Si sta lavorando, e nel frattempo sono arrivate anche parole importanti proprio da Londra.

Anche la Premier League è arrivata ai nastri di partenza. Enzo Maresca, allenatore del Chelsea, ha parlato prima dell’importante esordio in campionato contro il Manchester City. All’allenatore è stato chiesto proprio del mercato, argomento caldo anche in quel di Londra.

“Osimhen e Joao Felix? Non parlo dei giocatori di Atletico Madrid e Napoli. Il club sa esattamente cosa penso del mercato e spero che prima che la finestra di mercato finisca potremo portare altri giocatori in gruppo”, ha detto l’allenatore dei blues. Parole importanti, che denotano una certa fretta anche in casa Chelsea. Il mercato sta per entrare in una fase calda, quella finale, all’interno della quale potrebbe accadere qualsiasi cosa.