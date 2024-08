Osimhen-Lukaku, spunta un altro problema: la trattativa si complica ancora

Arrivano brutte notizie per il Napoli e Giovanni Manna: spunta la decisione di Victor Osimhen, questo complica la trattativa.

In queste ore si è paventato in maniera molto importante quello che sarebbe lo scambio tra Napoli e Chelsea con Osimhen verso Londra e Lukaku all’ombra del Vesuvio, movimenti che si sta cercando di incastrare e che soprattutto il Napoli vorrebbe portare a chiusura il prima possibile. Che Osimhen lasci la città partenopea sembra ormai un dato di fatto, cosi come la cessione del numero 9 che doveva arrivare in maniera molto più rapida di quanto si sta in realtà concretizzando.

E cosi il Napoli ed il Chelsea stanno provando, riporta anche oggi la ‘Gazzetta dello Sport’, a venirsi incontro per porre finalmente fine ad un caso che sta diventando lungo, complesso e di fatto un elemento di discordia anche all’interno della stessa piazza partenopea.

Osimhen-Lukaku, il nigeriano scarta l’ipotesi Chelsea

Il tutto sembrava fattibile, ma c’è un aspetto che potrebbe nuovamente complicare le cose: secondo quanto riportato ancora la ‘Gazzetta dello Sport’, Osimhen non sarebbe predisposto ad accettare la corte del Chelsea; il giocatore nigeriano vuole soltanto il Paris Saint Germain ed aspetterà per una proposta definitiva da parte dei francesi al Napoli.

Una volontà che mette chiaramente in difficoltà il Napoli che, in questo modo, non potrà mettere in piedi una trattativa di scambio con conguaglio insieme al Chelsea. Altro lavoro da fare per Giovanni Manna, sono giorni davvero caldissimi per il mercato dei partenopei.