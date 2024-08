Napoli, un nuovo club piomba su Simeone: discussioni sulla formula, il calciatore gradisce

Il futuro del giocatore argentino è al momento in bilico. Tanta concorrenza, spunta un nuovo forte interesse.

Contro l’Hellas Verona potrebbe persino partire titolare, Conte dovrà scegliere tra lui e Raspadori per il ruolo di centravanti ma il futuro di Giovanni Simeone è tutt’altro che certo. Il giocatore vorrebbe più spazio e al Napoli la situazione per il reparto offensivo è al momento piuttosto complicata.

Simeone ha 29 anni, ha vinto uno scudetto in maglia azzurra ed è molto legato alla città, però c’è la consapevolezza che con Lukaku in arrivo, Raspadori e il rebus Cheddira c’è tantissima concorrenza e il Napoli non gioca neanche le coppe europee. Da qui la possibilità mercato e il giocatore potrebbe partire nei prossimi giorni o comunque prima della fine del mercato.

Calciomercato Napoli, occhio al futuro di Simeone

Secondo quanto riporta Relevo il Betis Siviglia è sulle tracce di Simeone. Il club spagnolo ha chiuso in queste ore con il Napoli per l’arrivo di Natan ed i due club avrebbero parlato anche della situazione di Simeone che piace al club biancoverde; il Betis vorrebbe il giocatore in prestito con diritto mentre il Napoli valuta l’addio di Simeone solo per una cessione a titolo definitivo, che sia prestito con obbligo o addio subito.

Il giocatore gradirebbe la pista iberica, gli piace il campionato spagnolo e ricordiamo che a Madrid c’è suo padre ed i suoi fratelli. L’addio di Simeone non è utopia, nei prossimi giorni si conoscerà il suo destino.