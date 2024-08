Napoli, Cajuste ai saluti: grande sorpresa per la formula della cessione

Il centrocampista azzurro Jens Cajuste potrebbe presto salutare il Napoli. La formula per la cessione sorprende tutti.

Continua il lavoro di Giovanni Manna in Inghilterra, l’obiettivo è completare la rosa il prima possibile e mettere a disposizione di Conte la miglior formazione. Il tecnico azzurro lavora in vista dell’esordio in campionato, ma intanto la dirigenza sta lavorando ad alcuni colpi in entrata ed anche alcuni in uscita.

Il club partenopeo sta perfezionando l’affare Gilmour con il Brighton mentre si lavora allo scambio tra Victor Osimhen e Romelu Lukaku, affare importante e tutt’altro che semplice da mettere a punto. Un altro caso particolare riguarda però il centrocampista azzurro Jens Cajuste, giocatore che sembrava ad un passo dalla cessione: il giocatore svedese aveva effettuato le visite mediche con il Brentford per una cessione in prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni (si parlava di salvezza), ma ora invece è cambiato tutto.

L’affare è saltato e Cajuste è addirittura tornato in Italia. L’agente no e anche lo stesso Manna è Oltremanica e l’obiettivo è chiudere per trovargli una nuova squadra. Negli ultimi minuti sono arrivati importanti aggiornamenti sul giocatore, la sua cessione in Premier League è sempre più vicina.

Addio Napoli, deciso il futuro di Cajuste

Secondo quanto riporta il giornalista Gianluca Di Marzio Jens Cajuste è ad un passo dall’Ipswich Town, storico club inglese tornato in Premier League nell’ultima stagione. Un importante rinforzo per l’Ipswich e Cajuste avrebbe cosi la possibilità di trovare spazio e mettersi in mostra.

A differenza della trattativa precedente questa avrebbe una formula diversa in quanto Cajuste è pronto alla cessione solo in prestito secco e nulla di più. Colpo di scena per il futuro di Cajuste, oramai comunque sempre più lontano da Napoli.