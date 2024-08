Napoli, pronti due colpi per Conte: contatti continui, situazione pronta a sbloccarsi

Proseguono proficui i contatti per rinforzare la rosa. Manna potrebbe rinforzare la squadra già nelle prossime ore.

Dopo una serie di acquisti in difesa il mercato del Napoli ha visto alcuni stop ma nelle prossime ore potrebbe cambiare qualcosa. In attesa di rinforzi a centrocampo il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna lavora per regalare due grandi colpi al tecnico Antonio Conte, sempre più impaziente.

Nel weekend comincerà ufficialmente il campionato, il club azzurro debutterà al Bentegodi di Verona e la squadra è al momento è ancora incompleta. Arrivano importanti aggiornamenti e le sensazioni riguardo la chiusura dell’affare sono positive, due colpi importanti per Conte, due affari che potrebbero essere chiusi nelle prossime ore: la priorità è ovviamente Romelu Lukaku, ma il belga non è l’unico giocatore nel mirino del club partenopeo.

Mercato Napoli, il doppio colpo è vicino

Negli ultimi minuti la redazione di Sky Sport ha dato importanti aggiornamenti e il Napoli punta a chiudere un doppio affare il prima possibile: per Sky il club punta a prendere Billy Gilmour e Romelu Lukaku, e chiudere l’affare il prima possibile. Per il belga l’offerta è di 25 milioni più 5 di bonus, un’offerta importante anche se lontana dalla richiesta inglese ma la società azzurra ha buone sensazioni.

Il Brighton chiede invece per Gilmour circa 15 milioni di euro, le parti sono in contatto da settimana e Manna vuole chiudere il prima possibile. Il Napoli conta di chiudere con un esito positivo il prima possibile.