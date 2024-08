Brescianini-Napoli, tutto pronto per le visite mediche: il calciatore è arrivato a Villa Stuart – VIDEO

Marco Brescianini è pronto ad unirsi al Napoli. In questi minuti, il calciatore sta svolgendo le visite mediche di rito.

Sono ore caldissime per il Napoli sul fronte mercato. La società azzurra ha piazzato l’ennesimo colpo in entrata. Questa volta, si tratta di Marco Brescianini che arriva direttamente dal Frosinone. Il calciatore è reduce da una buonissima stagione, nonostante la retrocessione in Serie B con i ciociari.

L’italiano era da diverso tempo nel mirino del club azzurro, il quale è riuscito ad anticipare la concorrenza dell’Atalanta. Infatti, Napoli e Frosinone hanno raggiunto l’accordo in modo molto veloce, con l’affare che si basa su un prestito con obbligo di riscatto fissato a 12 milioni di euro. Va ricordato che il 50% sarà destinato al Milan, quindi ben 6 milioni di euro. Negli ultimi minuti, il calciatore è arrivato a Villa Stuart per le visite mediche.

Brescianini è a Villa Stuart: al via l’esperienza con il Napoli!

Marco Brescianini si unirà al Napoli nelle prossime ore. Il calciatore si appresta a diventare azzurro per i prossimi anni dopo l’accordo con il Frosinone. Negli ultimi minuti, come riportato da Gianluca Di Marzio sul proprio profilo “Instagram” il giocatore è arrivato a Villa Stuart per le visite mediche di rito. Il centrocampista è stato accolto da numerosi giornalisti e fan, con i quali ha scattato diverse foto.