Brescianini-Napoli, nuovo retroscena sull’affare: trattativa sfumata, ecco il reale motivo

In casa Napoli c’è grande preoccupazione per la trattativa non andata a buon fine. C’è ansia circa questa particolare situazione.

Il mercato del Napoli sembrava vicino ad una svolta ma nelle ultime ore ha vissuto sorprendenti colpi di scena. Nella mattinata il centrocampista del Frosinone Marco Brescianini ha effettuato le visite mediche con il club azzurro e sembrava ormai tutto fatto per il trasferimento e l’importante rinforzo a centrocampo.

Le cose però non hanno avuto un esito positivo e clamorosamente l’affare è saltato, lasciando increduli sia tifosi che addetti ai lavori. In molti si sono chiesti il motivo di questa decisione, la trattativa tra Frosinone e Napoli è saltata e il giocatore alla fine andrà all’Atalanta, un trasferimento per circa 13 milioni di euro. Domani Brescianini effettuerà nuove visite mediche, ma intanto arrivano nuove interessanti indiscrezioni sull’affare Brescianini.

Il giornalista Nicolò Schira ha fatto chiarezza sul mercato azzurro e sul motivo di questo improvviso dietrofront riguardo all’affare Brescianini. Secondo Schira nessuna indecisione nelle trattative tra Napoli e Frosinone ma bensi’ un repentino cambio riguardo le ambizioni future del club che sarebbe quindi pronto a virare su altri obiettivi.

Napoli-Brescianini, l’indiscrezione lascia di stucco

Il giornalista ha specificato che al momento il Napoli riteneva Brescianini valido in prospettiva, ma non lo considerava abituato a certi palcoscenici. Addirittura – dopo l’offensiva dell’Atalanta – il Frosinone avrebbe dato la possibilità al club azzurro di rilanciare ma il Napoli ha preferito cambiare obiettivo.

La realtà è che il club partenopeo avrebbe deciso di dirottare su un acquisto di prospettiva ma comunque più esperto per effettuare il proprio investimento. Il Napoli quindi non rinuncerebbe ad effettuare uno o due colpi a centrocampo e nei prossimi giorni potrebbero cosi arrivare dei colpi in questo reparto. Ecco il tweet di Schira sulla situazione in casa azzurra:

Retroscena – Il #Napoli dopo attente riflessioni, pur apprezzando molto Marco #Brescianini, ha preferito virare a centrocampo su un elemento più esperto rispetto all’ex Frosinone, ritenuto valido in prospettiva ma non ancora abituato a certi palcoscenici. Al club azzurro era… — Nicolò Schira (@NicoSchira) August 13, 2024

Il club azzurro al momento ha la priorità nell’attacco con Lukaku che resta la priorità per Conte. Manna sta lavorando ad alcune uscite a centrocampo, nello specifico agli addii di Folorunsho, Gaetano e di Cajuste e poi si proverà un nuovo affondo per il centrocampista con Gilmour e un nome nuovo nel mirino della società partenopea.