Boom Napoli, affare ad un passo: le cifre per il nuovo colpo

Sembra ormai cosa fatta e dopo una giornata molto tormentata il Napoli ha chiuso l’acquisto del giovane talento scozzese.

E’ stata una giornata frenetica in casa Napoli con le visite mediche e l’affare poi saltato nel tormentone riguardante il centrocampista Marco Brescianini, ormai ad un passo dall’Atalanta. Il club azzurro non si è fermato e prosegue a lavorare sul mercato, Manna aveva diversi obiettivi nel mirino e finalmente ha chiuso un colpo molto importante.

Come riporta Sky Sport il Napoli è ormai ad un passo dal centrocampista del Brighton Billy Gilmour, talento scozzese che gli azzurri seguivano da diverse settimane. Il club partenopeo – dopo la fine della trattativa per Brescianini – ha deciso di affondare per il calciatore britannico e per questo motivo vi è stato il blitz di Giovanni Manna a Londra. Oltre alla questione Lukaku e Osimhen, Manna ha praticamente definito per l’arrivo del talentuoso giocatore.

Da tempo c’è l’accordo con il giocatore ma ora sarebbe ad un passo anche l’affare con il club inglese, ormai da settimane rassegnato a perdere il suo gioiello. Nella giornata di domani ci sarà un nuovo incontro tra le due squadre e – a meno di nuovi clamorosi colpi di scena – l’affare dovrebbe chiudersi definitivamente. Importante colpo per gli azzurri che rinforzano finalmente il proprio centrocampo.

Mercato Napoli, le cifre dell’affare Gilmour

Per il calciatore classe 2001 – cresciuto nelle giovanili del Chelsea – gli azzurri sono pronti a chiudere con un’offerta da 12 milioni di parte fissa (le cifre dell’affare Brescianini) più 3 di bonus e ormai mancherebbe pochissimo all’accordo definitivo. In attesa di risolvere la questione Osimhen il Napoli piazza finalmente il colpo in entrata a centrocampo con Gilmour che rappresenta un’alternativa o un giocatore che può contendere il posto da titolare alla coppia Lobotka-Anguissa.

Dopo una lunga trafila ai Rangers Gilmour è approdato al Chelsea dove ha debuttato tra i professionisti. Da tempo si parlava di lui come un predestinato e il giocatore si è messo in mostra nell’ultima stagione dove ha collezionato ben 41 presenze con il Brighton del tecnico italiano Roberto De Zerbi. Con lui il Napoli prende una pedina importante e di grande prospettiva e gli azzurri ora possono muoversi più tranquillamente sul calciomercato.

Ora spazio alle uscite con Cajuste, Folorunsho e Gaetano in uscita e poi chissà che potrebbe esserci un altro colpo in questa sessione. Il Napoli prende forma.