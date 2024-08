“Pronto a prendere il primo volo”: mercato Napoli, si attende la chiusura definitiva

Il Napoli vuole accontentare Antonio Conte: il mercato sta per sbloccarsi, uno degli obiettivi sta aspettando soltanto l’ok per prendere il primo volo verso l’Italia.

Il mercato del Napoli ha bisogno di una sterzata. Lo ha detto espressamente Antonio Conte, lo ha confermato Giovanni Manna attraverso quella che è una vera e propria ammissione: la rosa è incompleta, servono ancora diversi colpi per definire la squadra pronta e competitiva per la prossima stagione.

Il direttore sportivo sta lavorando proprio in questo senso, i prossimi giorni saranno ovviamente cruciali per la definizione di diversi obiettivi che andranno cosi a colmare delle lacune tecniche ed anche numeriche: a centrocampo c’è tanto da fare, le uscite di Gaetano e Cajuste avranno bisogno di ricambi di qualità e funzionali per il gioco di conte.

I nomi si conoscono: Billy Gilmour e Marco Brescianini, entrambi individuati da tempo come sostituti ideali e già pronti a vestire la maglia del Napoli. Servono degli incastri tra entrate ed uscite, ma quello che pare evidente è che in casa azzurra c’è grande consapevolezza su quello che andrà fatto, anche in questo senso Giovanni Manna è stato molto chiaro.

Mercato Napoli, la posizione di Lukaku è netta e non lascia dubbi

Un’altra questione riguarda ovviamente l’attacco: l’addio di Victor Osimhen è ancora al centro del chiacchiericcio mediatico, non si vedono spiragli per un’immediata cessione ma il Napoli ha bisogno di accelerare. E cosi si è parlato proprio nella giornata odierna di un incontro in barca in quel di Ischia tra Conte e De Laurentiis, un vero e proprio vertice per andare a definire quelle che saranno le prossime mosse.

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, De Laurentiis avrebbe deciso di non aspettare più e di accelerare per Lukaku. Al tempo stesso – si legge – il giocatore è pronto ormai da tempo a ricongiungersi con Conte, aspetta soltanto l’ok per prendere il primo volo per l’Italia.

La situazione sembra chiara da tempo, le parti sono vicine ma c’è da limare qualcosa tra i club: Napoli e Chelsea stanno parlando per trovare una soluzione definitiva. Lukaku è convinto di voler sposare la causa Napoli, Conte vuole soltanto lui e De Laurentiis è pronto ad accontentare il suo allenatore: ormai manca pochissimi.