Emergenza Napoli, dopo la ‘rottura’ c’è un reparto che ha bisogno del mercato

E’ scattata una vera e propria emergenza in casa Napoli: per Giovanni Manna resta una sola strada percorribile.

Il mercato del Napoli è in costante divenire. I prossimi giorni saranno decisivi, la volontà del club è quella di accelerare i tempi per andare a completare l’organico a disposizione di Antonio Conte. L’allenatore lo ha fatto capire a chiare lettere: la rosa, così com’è, non è completa e c’è bisogno di intervenire per sistemare le cose. Lo sa bene anche Giovanni Manna che prima della partita col Modena ha ammesso che la rosa azzurra non è ancora completa.

Ci sono, poi, alcune complicazioni che sono nate proprio in questi giorni e che hanno aumentato i bisogni e le necessità del Napoli: si è raccontato in questi giorni della rottura tra Folorunsho e Conte, aspetto che avrebbe spinto il club a mettere il centrocampista sul mercato, dando vita a quella che è una vera e propria emergenza di reparto.

Mercato Napoli, centrocampo in emergenza: c’è una sola strada percorribile

Dopo il rinnovo di contratto, sembrava che la storia tra l’ex Verona ed il Napoli potesse andare avanti almeno per la prossima stagione. Folorunsho, invece, è finito sul mercato ed ora la coperta a centrocampo è davvero corta: i soli Lobotka ed Anguissa non possono di sicuro portare avanti la baracca ancora a lungo, anche perchè lo stesso Anguissa ha mostrato delle difficoltà sotto il punto di vista atletico.

Ecco perché, come riportato anche da ‘La Repubblica’, prima della partita col Verona bisognerà allungare la coperta in quel reparto: Gilmour e Brescianini sono i più accreditati, il primo sembra davvero ad un passo dal vestire la maglia azzurra. Nel frattempo, anche Cajuste e Gaetano sono in uscita: il primo verso Cagliari, il secondo è ad un passo dal Brendford.